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Город
27.02.2019 12:02
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Финляндскую улицу в Колпино окончательно доделают к осени. Город она разгрузила уже сейчас

Со дня открытия Финляндской улицы прошло два месяца. «Фонтанка» съездила и посмотрела, как новая артерия уже изменила транспортное движение в Колпино.

Финляндскую улицу в Колпино окончательно доделают к осени. Город она разгрузила уже сейчас

Напомним, движение по Финляндской улице на участке от Софийской до Советского бульвара было открыто за неделю до Нового года. Протяженность отрезка составляет почти 4,5 км. Как сообщал комитет по развитию транспортной инфраструктуры, новая дорога должна разгрузить Колпинское шоссе и проспект Ленина, выступая их дублером. Кроме того, именно сюда перенаправляется  существенная часть транспортных потоков, связанных с обслуживанием промышленной зоны «Ижорских заводов». «Фонтанка» посмотрела, как это работает.

При этом строительные работы пока еще завершены не полностью. «До ввода объекта в эксплуатацию необходимо выполнить работы по устройству верхних слоёв асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, закончить работы по благоустройству и озеленению территории, установку шумозащитных экранов, нанести дорожную разметку», – комментирует Камиль Гуляев, первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «СК «Орион плюс», генподрядчика строительства. 

«Фонтанка» писала в середине февраля о том, что Финляндская улица оказалась в перечне проектов, между которыми перераспределяются бюджетные средства. Изначально стоимость контракта составляла 2,4 млрд рублей. Однако если раньше предполагалось в последний год строительства израсходовать на дорогу 100 млн, то теперь — 256 млн рублей. 

«В ходе разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ  была выявлена необходимость выполнения большого количества дополнительных объемов по переустройству инженерных сетей, влияющих на стоимость работ и сроков их завершения, – говорит Гуляев. – Срок продлен до 30 августа. При этом данные работы ООО «СК «Орион плюс» выполнило за счет собственных сил и средств. Для завершения полного комплекса строительно-монтажных работ необходимо увеличить лимит финансирования в 2019 году на 156,3 млн рублей». 

 


© Фонтанка.Ру

Справка:

ООО «СК «Орион плюс» является одним из крупнейших дорожно-строительных подрядчиков Петербурга. Помимо укрупненных лотов на ремонт дорог в Петербурге www.fontanka.ru/2018/03/22/147/ , компания выполняет контракты на южном берегу Обводного канала, а также на строительстве Южной улицы в Лахте.

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