Дональд Трамп прибыл в Ханой. Встреча с Ким Чен Ыном состоится в среду

Спецборт американского президента приземлился в главном международном аэрохабе Вьетнама Нойбай.

Президент США вылетел из Вашингтона около полудня в понедельник, 25 февраля, и после двух остановок, в Англии и Катаре, он прибыл во Вьетнам. Об этом 26 февраля сообщает Washignton Post.

После приземления Дональд Трамп отправился в гостиницу JW Marriott. Официальная часть саммита США — Северная Корея начнется в среду, 27 февраля. Утром у Трампа назначена встреча с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и премьер-министром этой страны Нгуен Суан Фуком. Вечером начнутся переговоры с Ыном. Место встречи до сих пор держится в секрете.

Северокорейский лидер прибыл во Вьетнам чуть раньше Тармпа. Ким Чен Ын проделал 70-часовой путь на своем бронепоезде через Южный Китай. По Ханою он передвигается на черном лимузине.

Назначенный на самый конец февраля саммит в Ханое станет уже вторым. Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. В ходе него американский лидер Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын подписали документ, предусматривающий со стороны КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США ждет новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.