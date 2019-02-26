Россияне стали покупать вдвое больше малолитражек

В январе 2019 года в России было продано 97,7 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 1,5% больше, чем в прошлом январе, но на 38,3% меньше декабрьского результата. При этом падение продаж в сравнении с показателями годичной давности наблюдается сразу в четырех сегментах рынка.

По данным аналитического агентства «Автостат», самым крупным сегментом российского авторынка традиционно остается SUV. В январе он показал рост к прошлому году на 0,6%. За первый месяц текущего года в России приобрели 41,9 тысячи кроссоверов и внедорожников, а это 42,8% от всех проданных в стране машин. Лидирует в сегменте Hyundai Creta, показавший рост на 9,2%. Следом идут KIA Sportage, продажи которого упали на 10%, и сместившийся на третью строчку Renault Duster с падением реализации на 6,9%.

Вторым по популярности является сегмент В, на который в январе пришлось 38,9% машин. Он за год вырос на 2% – до 38 тысяч проданных автомобилей. Здесь лидеры остались прежними: LADA Granta, LADA Vesta и KIA Rio. Причем продажи «Гранты» за год выросли на 43,6%. У «Весты» прогресс скромнее – 5,7%, а результат «Рио» на 5,1% меньше прошлогоднего.

Далее по количеству реализованных автомобилей идут сегмент С и почти догнавший его сегмент D. За январь в России продали 5,8 тысячи машин «гольф-класса» и 5,7 тысячи семейных автомобилей. В общем объеме авторынка они заняли 6% и 5,9% соответственно. При этом если в сегменте D продажи выросли к прошлому году на 26%, то в сегменте C упали на 16,3%. Лидерами в первом стали Toyota Camry, KIA Optima и Hyundai Sonata, во втором – Skoda Octavia, KIA Ceed и KIA Cerato.

Остальные сегменты в общем объеме автомобильного рынка России в январе занимают менее 3% каждый. При этом продажи автомобилей сегмента A по сравнению с январем 2018-го выросли вдвое – на 104%. Хотя в количественном выражении это всего 400 машин. А вот продажи пикапов снизились на 15,6% – и это второе по величине падение после сегмента C.