Развод - не повод для свидания. В суде Петербурга чета Аршавиных разводится дистанционно

Мировой суд Петербурга начал бракоразводный процесс с участием экс-игрока "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы. Смотреть друг на друга при разделе совместно нажитого имущества и ребёнка супруги не пожелали.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", 26 февраля гражданский иск Аршавина к жене Алисе собрал в 97-м судебном участке Красносельского района только адвокатов. Спортсмен выставил вместо себя одного защитника, ответчика представляли трое. Опознать Алису среди двух девушек, выпорхнувших из "Мерседеса" в компании столичного адвоката Александра Добровинского, не удалось. Судья подтвердила: процесс пройдёт без прямого участия сторон.

Время до заседания защитники коротали, теснясь в узком коридоре с журналистами, но до суда конкретизировать претензии сторон не стали. Без комментариев осталось также заявление Алисы. Полиции она рассказала, как 37-летний супруг отобрал у неё внедорожник и выставил счёт за её содержание в 1 млн евро.

Представляющая интересы Аршавина Виктория Савицкая уточнила, что её клиент вообще не собирается появляться на заседаниях "по этому делу". Сам процесс она попросила закрыть от любопытствующих, чтобы не разглашать сведения личного и интимного характера, которые могут повредить её подзащитному. Кроме того, предстоит решить, с кем из супругов останется несовершеннолетний ребёнок. Представители Алисы ничего против гласности не имели, но судья журналистов в зале не оставила.

Семейная жизнь пары началась в 2016 году, есть общая дочь. Также у Алисы еще двое детей от первого брака. О намерении подать на развод она заявляла осенью 2017 года, но тогда его не оформили. В начале 2019 года она снова заговорила об изменившемся семейном статусе.

У экс-футболиста "Зенита" уже есть опыт разрыва отношений через суд. В 2014-м он расставался с гражданской женой Юлией Барановской. Суд оставил ей трёх детей и половину от зарплаты спортсмена. Также она стала владелицей квартиры в Коломягах, а дети получили жильё на Крестовском.

В конце прошлого года Аршавин сыграл последний матч на профессиональном уровне. Сейчас он вернулся в "Зенит" тренировать юных футболистов.