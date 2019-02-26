«Теперь единственное решение мы видим - военное вмешательство…»

Власти Венесуэлы с помощью оружия не пускают гуманитарную помощь в страну. Минувшей ночью на границе с Колумбией снова были слышны выстрелы. «Фонтанке» удалось поговорить с участницей событий - первой стычки на границе 23 февраля.

Fernando Vergara/AP/TASS

Транспортные переходы между Венесуэлой и соседними странами после перестрелок на границе 23 февраля закрыты. Тогда сообщалось о двоих погибших на границе с Колумбией. Однако участница событий – журналист, гражданка Венесуэлы, жительница Каракаса Татьяна Арияс, рассказала «Фонтанке», что 23 февраля на границе с Колумбией и Венесуэлой погибли, по меньшей мере, четверо, ещё около 300 человек были ранены. Наша собеседница отмечает, что заявления президента Николаса Мадуро о попытках оппозиции ввести в страну нечто необходимое для государственного переворота только усугубляют негативное отношение обывателей к преемнику Уго Чавеса, а риск военного вторжения растёт.

Татьяна в качестве фрилансера поехала на границу с Колумбией, чтобы собрать истории венесуэльцев, обычных людей в Кукуте, решивших помочь гуманитарной помощи попасть в Венесуэлу.

Фото: Tatiana Arias/из личного архива

- Почему вы поехали именно в Кукуту?

– Кукута – это город на территории Колумбии (западная граница Венесуэлы, 900 километров от столицы Венесуэлы Каракаса, 555 километров от столицы Колумбии Боготы. – Прим. ред.). Город находится прямо у границы с Венесуэлой. Кукута находится на реке Тачира, по которой и проходит граница.

- То есть вы выехали из Венесуэлы в Колумбию?

– Да. Я отправилась в Кукуту, чтобы сделать репортаж для радиостанции в Майами, взять интервью у венесуэльцев, которые пришли помогать готовить гуманитарную помощь. Это самые обычные люди, которые откликнулись на призыв временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо (председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы, с 23 января 2019 года самопровозглашённый исполняющий обязанности президента Венесуэлы. – Прим. ред.). Цель очень простая – обеспечить доступ к медикаментам и еде, в которых так сильно нуждается население Венесуэлы.

- Как же вам удалось пересечь границу в сторону Колумбии? Она же закрыта. Кто вас там встретил?

– Границу пересечь можно. Но не на транспорте. Мне пришлось идти пешком, потому что с 2015 года правительство Венесуэлы закрыло пограничный проезд для транспорта. На той стороне меня встретили венесуэльцы, которые садились в грузовики с гуманитарной помощью, чтобы сопровождать их от Колумбии до Венесуэлы. Гражданские лица, без оружия, мужчины и женщины разных возрастов. Как только они попытались пересечь границу, вооруженные группы венесуэльского правительства открыли по ним огонь и сожгли грузовики. К слову, ещё один грузовик был сожжен на границе между Бразилией и Колумбией.

- Сколько всего было автомобилей там, где были вы? И зачем люди так рисковали, отправляясь к официально закрытой границе?

– Я увидела несколько. Мне удалось снять на видео момент, когда люди рассаживаются по машинам для сопровождения груза и готовятся стартовать.

Видео из личного архива Tatiana Arias

Дело в том, что операция по отправке гуманитарной помощи началась только после того, как вице-президент Венесуэлы при президенте Уго Чавесе, Диосдадо Кабельо, сделал заявление для прессы, что правительство Венесуэлы разрешит прибытие гуманитарных транспортных средств. Оппозиция ему поверила. Отправили две машины на проверку. Но они сгорели на границе. После этого сторонники Хуана Гуайдо остановили отправку других машин.

- Что за груз был в сгоревших машинах? Откуда пришла эта гуманитарная помощь?

– Общая масса накопленной в Кукуте гуманитарной помощи составляет примерно 600 тонн. Сколько из них было в автомобилях, я не знаю. Но это продукты и медикаменты. Они поступают из США. Те два грузовика, что сгорели, стартовали от места проведения благотворительного концерта, который спонсирует бизнесмен Ричард Брэнсон (британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, один из самых богатых жителей Великобритании, его состояние оценивается в 5 миллиардов долларов США. – Прим. ред.). Концерт прошёл у моста Тияндитос. Это один из нескольких мостов, который соединяет две страны. Он заблокирован со стороны Венесуэлы. Место, где автомобили сгорели, это мост Сантандер. Он севернее. Примерно 20 минут до него ехать по территории Венесуэлы. Минут 7 по колумбийской территории. Грузовики сгорели прямо на мосту, который находится в каждой из стран. То есть машины едва успели заехать на венесуэльскую часть моста.

Фото концерта и заблокированного моста из космоса:

После этого власти обеих стран закрыли переход границы в этом месте. Мне нужно было возвращаться в Венесуэлу, пришлось делать это рядом с третьим мостом, который дальше от места событий. Он южнее Кукуты. Идти надо было с гидом, специальными «тропами» в лесу… Ходить по мосту там тоже нельзя. Из Колумбии в Венесуэлу шли под мостом.

- Вам не было страшно? Вода холодная?

– Река Тачира сейчас почти пересохла.

- У вас не возникнет проблем после нелегального пересечения границы?

– Нет... Я надеюсь, что не возникнет. Полиция обеих стран знает, что люди так ходят... Ведь до того, как правительство Венесуэлы закрыло границу, в 2015 году была зона для свободного прохода. Виза для поездок между этими двумя странами не требуется. Чего ты не можешь сделать точно, так это остаться жить. В этом случае вам нужно проходить миграционные процедуры. Сейчас многие люди пересекают границу так же, как я, под мостом, чтобы вернуться в свои дома. Основная проблема здесь в том, что вы рискуете, когда пересекаете границу таким способом. Там нет полиции, которая может вам помочь в этой зоне в случае необходимости.

Чтобы понять, зачем люди рискуют пересекать границу без защиты, нужно знать некоторые факты о гуманитарном кризисе в Венесуэле. Неправительственная организация «Médicos por la Salud» («Врачи за здоровье») опубликовала седьмой бюллетень «Обследования национальных больниц», в котором говорится, что из-за кризиса в здравоохранении в последние три месяца умерли 1557 пациентов. 756 смертей произошло из-за множественных травм. 801 – из-за сердечно-сосудистых заболеваний. 79 смертей произошли из-за системного отключения электроэнергии. Данные об уровне нехватки расходных материалов и медикаментов в больницах пугают. Более 70 венесуэльских и международных организаций требуют, чтобы вся гуманитарная помощь была организована в соответствии с гуманитарными принципами и координировалась с участниками, обладающими техническими знаниями, чтобы они могли охватить как можно больше людей. Повторю, в сожженных машинах были медицинские материалы, лекарства от рака и других болезней.

- Сообщалось, что помимо поджога автомашин была открыта стрельба. Вы знаете, кто, когда и в кого стрелял?

– Стрельба началась сразу после того, как грузовики въехали на венесуэльскую половину моста Франсиско де Паула Сантандер. Стреляли члены незаконной вооруженной группировки Венесуэлы, известной как «colectivos». Они начали обстреливать гражданское население. Люди стали убегать. Кто-то пытался спасти некоторые коробки с медикаментами. И уже затем эта вооруженная группа продолжала сжигать грузовики.

- Сопровождавшие гуманитарный груз скандировали лозунги при пересечении границы? Вооружённые люди со стороны Венесуэлы делали какие-либо предупреждения перед стрельбой?

– Добровольцы из Венесуэлы, чтобы помочь с попаданием гуманитарной помощи, сидели прямо сверху грузовиков. Да, они скандировали: «Свобода!» Люди держали венесуэльские флаги. Это была большая группа мужчин и женщин, все гражданские лица, одетые в белые рубашки, как символ мира. На венесуэльской стороне помимо незаконных вооружённых формирований, которых, кстати, спонсирует Мадуро, находились и венесуэльские военные. Но стреляли именно «colectivos». Именно они убили четверых человек на мосту.

- Сколько всего человек пострадало?

– В Кукуте ранения получили 285 человек. 4 погибли. Несколько пропали без вести. По моим данным, на границе с Бразилией вооруженная группировка правительства Мадуро напала на проживающих в этом районе коренных жителей, которые находились на границе в ожидании гуманитарной помощи. 20 коренных жителей племени пемон погибли.

- Власти говорят, что под видом гуманитарного груза в страну пытаются ввести что-то для противодействия Мадуро. Как эти официальные заявления воспринимают обычные люди на улице?

– Обычные люди слышали это уже 20 лет назад. Попытка провести гуманитарную помощь была своего рода символом единения венесуэльского народа — предпринять колоссальные усилия, чтобы добраться до границы, чтобы помочь доставить гуманитарную помощь в нашу страну. Потому что у нас много проблем с болезнями и действительно нет еды. Когда грузовики сгорели, это стало большой, большой печалью для венесуэльского народа. И когда Мадуро говорит такие слова, все больше людей в Венесуэле понимают, что Мадуро не волнует его народ. Когда грузовики были сожжены, он танцевал сальсу на своей манифестации в Каракасе! В то время как его военные жгли гуманитарную помощь и стреляли в венесуэльский народ…

- Можно сказать, что после инцидентов с гуманитарной помощью на границе ситуация внутри страны стала хуже? Какая реакция у населения на действия Мадуро?

– Первое время была злоба, и люди на границе стали кричать, скандировать кричалки в адрес солдат на венесуэльской стороне границы, кидать камни. Потому что у обычного человека нет оружия, только камни или что-то вроде того. Ситуация стала ухудшаться еще и из-за того, что режим Мадуро начал карать тех, кто был в тот момент на границе. Например, один доктор помогал с гуманитарной помощью, и когда он приехал в Венесуэлу в госпиталь, его уволили. Сказали, что он против режима Мадуро. А ведь он работал в государственном госпитале.

- Сторонники Гуайдо поддержат военное вмешательство извне во внутренние дела Венесуэлы? Об этом вообще говорят вслух? ЕС накануне выступил против военного вмешательства в дела Венесуэлы.

– Да. Думаю, что все, кто был на границе и видел, что гуманитарный груз не мог ее пройти, сейчас думают, что решение – в военном вмешательстве. Так что возможно все. Потому что венесуэльцы умирают, дети умирают, у нас нет еды, света в некоторых частях страны. Только с октября 1,5 тысячи умерло в госпиталях из-за этого.

- Как протестующие против Мадуро воспринимают Владимира Путина, который продолжает его поддерживать? О Путине говорят вообще?

– Обычное население говорит про очень-очень плохое влияние Кубы на нашу страну. Информация, которая у нас есть, такова, что 22 тысячи кубинцев инфильтрованы здесь, в Венесуэле, в полиции, в других местах, так что худшее влияние идет с Кубы. Последняя информация относительно Кремля, которая здесь обсуждалась, – это заявление, что Владимир Путин поддерживает дипломатическое решение проблемы. Пока на улицах Венесуэлы не говорят о российском влиянии, только о кубинском.

P. S. Cекретарь Совбеза России, бывший глава ФСБ Николай Патрушев, во вторник, 26 февраля, заявил, что США рассматривают вариант силового воздействия на режим Николаса Мадуро. По мнению высокопоставленного российского силовика, нынешнее «тяжелое гуманитарное положение» в латиноамериканской республике вызвано санкциями США.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»