Skoda показала маленький «агрессивный» Kamiq для молодых

Компания Skoda 26 февраля раскрыла свою последнюю новинку, официальная презентация которой пройдет в марте на автосалоне в Женеве. Компактный кроссовер Skoda Kamiq станет младшим в линейке кроссоверов марки – вслед за Karoq и Kodiaq.

«Камик» – это часть радикального обновления всего модельного ряда марки, сообщается в пресс-релизе Skoda. Компания планирует выпустить 30 новых моделей до 2022 года, и Kamiq – одна из первых в этом ряду.

Компактный «городской» кроссовер рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию, поэтому у него более «острый» и агрессивный дизайн в стилистике концепта Vision X. Kamiq также является первой моделью марки с так называемыми динамическими указателями поворота спереди и сзади. Они состоят из отдельных светодиодов, которые загораются последовательно, создавая особый световой эффект.

Автомобиль построен на платформе MQB, общей для многих моделей концерна. Под капотом могут быть несколько двигателей, начиная с бензиновых 1,0-литрового TSI (мощностью в 95 или 115 л.с.) и 1,5-литрового TSI (150 л.с.) и заканчивая 1,6-литровым дизелем в 115 лошадиных сил. Есть даже вариант для «экологов» – 1,0-литровый двигатель G-Tec на газе и с пониженным уровнем выбросов.

Центральное место в салоне Skoda Kamiq занимает 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и сенсорный мультимедиадисплей диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма в зависимости от комплектации. Дополнительно можно заказать «спортивную» подвеску с регулируемой компьютером жесткостью, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, ассистент парковки и ассистент удержания в полосе, систему автоматического торможения и распознавания пешеходов, а также систему контроля усталости водителя.

Напомним, слово kamiq на языке племени инуитов, живущих в Северной Канаде и Гренландии, означает нечто, подходящее хозяину настолько хорошо, что ощущается как вторая кожа.

В продаже Kamiq должен появиться к середине 2019 года.