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Авто
26.02.2019 17:29
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Skoda показала маленький «агрессивный» Kamiq для молодых

Компания Skoda 26 февраля раскрыла свою последнюю новинку, официальная презентация которой пройдет в марте на автосалоне в Женеве. Компактный кроссовер Skoda Kamiq станет младшим в линейке кроссоверов марки – вслед за Karoq и Kodiaq.

«Камик» – это часть радикального обновления всего модельного ряда марки, сообщается в пресс-релизе Skoda. Компания планирует выпустить 30 новых моделей до 2022 года, и Kamiq – одна из первых в этом ряду.

Компактный «городской» кроссовер рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию, поэтому у него более «острый» и агрессивный дизайн в стилистике концепта Vision X. Kamiq также является первой моделью марки с так называемыми динамическими указателями поворота спереди и сзади. Они состоят из отдельных светодиодов, которые загораются последовательно, создавая особый световой эффект.

Skoda показала маленький «агрессивный» Kamiq для молодых

Автомобиль построен на платформе MQB, общей для многих моделей концерна. Под капотом могут быть несколько двигателей, начиная с бензиновых 1,0-литрового TSI (мощностью в 95 или 115 л.с.) и 1,5-литрового TSI (150 л.с.) и заканчивая 1,6-литровым дизелем в 115 лошадиных сил. Есть даже вариант для «экологов» – 1,0-литровый двигатель G-Tec на газе и с пониженным уровнем выбросов.

Центральное место в салоне Skoda Kamiq занимает 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и сенсорный мультимедиадисплей диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма в зависимости от комплектации. Дополнительно можно заказать «спортивную» подвеску с регулируемой компьютером жесткостью, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, ассистент парковки и ассистент удержания в полосе, систему автоматического торможения и распознавания пешеходов, а также систему контроля усталости водителя.

Напомним, слово kamiq на языке племени инуитов, живущих в Северной Канаде и Гренландии, означает нечто, подходящее хозяину настолько хорошо, что ощущается как вторая кожа.

В продаже Kamiq должен появиться к середине 2019 года.

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