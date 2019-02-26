Происшествия
Власти испании не нашли насильственных признаков смерти Игоря Малашенко
Политолог и один из основателей НТВ Игорь Малашенко ушёл из жизни без посторонней помощи, никаких насильственных признаков смерти не обнаружено. Первые результаты экспертизы сообщили в Высшем суде Андалусии 26 февраля.
"Этим утром поступил предварительный отчет о вскрытии, который говорит, что смерть наступила в результате повешения, то есть, по предварительным данным, без криминальных признаков", – уточнили в суде агентству ТАСС.
Накануне российское посольство в Мадриде заявило, что факт кончины Малашенко подтверждён, начато расследование.
Справка:
Бывшему медиаменеджеру было 64 года. В 1996 году он являлся одним из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина, отвечал за работу со СМИ и информационную политику. До этого он консультировал аппарат президента СССР Михаила Горбачёва, возглавлял «Останкино». В начале 1990-х стал одним из основателей НТВ. В 2000 году занимал должность гендиректора канала RTVi. В прошлом году возглавил штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост президента. Известен Малашенко и как новый муж журналистки Божены Рынской. Отношения супруги оформили осенью прошлого года, после непростого бракоразводного процесса с первой женой — в прошлом художественным директором галереи «Манеж» Еленой Малашенко.