Власти испании не нашли насильственных признаков смерти Игоря Малашенко

Политолог и один из основателей НТВ Игорь Малашенко ушёл из жизни без посторонней помощи, никаких насильственных признаков смерти не обнаружено. Первые результаты экспертизы сообщили в Высшем суде Андалусии 26 февраля.

"Этим утром поступил предварительный отчет о вскрытии, который говорит, что смерть наступила в результате повешения, то есть, по предварительным данным, без криминальных признаков", – уточнили в суде агентству ТАСС.

Накануне российское посольство в Мадриде заявило, что факт кончины Малашенко подтверждён, начато расследование.