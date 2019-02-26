Подробности ДТП с «Амароком», уничтоженным «Сканией» в Ленобласти: у фуры лопнула тяга

Стали известны обстоятельства страшной аварии, произошедшей сегодня утром на автодороге Вологда – Новая Ладога в Волховском районе. Погиб петербуржец.

Напомним, по данным УГИБДД, 26 февраля в 8:20 в районе 495-го километра трассы столкнулись встречные Volkswagen Amarok и Scania с полуприцепом. Фотографии с места ДТП запечатлели фуру на встречной для неё полосе и пикап, зависший на дорожном ограждении: на земле остались только левые колёса, и если бы тягач не прижал переднюю часть «Амарока» к земле, тот бы перевалился через отбойник в кювет.

На самом деле на встречку вылетела не «Скания».

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, по предварительной версии, 36-летний житель Петербурга на «Фольксвагене» выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со «Сканией». От удара у тягача лопнула передняя тяга, его по инерции понесло вперёд, и обе машины вернулись на полосу, с которой прилетел пикап.

24-летний парень, водитель «Скании», серьёзных травм не получил.