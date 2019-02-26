«Судный день» опять откладывается. Хакерам не дали взломать российский бионический протез

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили уязвимости в экспериментальной облачной инфраструктуре для продвинутого бионического протеза российского производства – бионической руки. Обнаруженные багги позволяли злоумышленникам не просто получить доступ к конфиденциальным данным пациентов всех зарегистрированных биомеханических устройств, но и доступ к системе управления самими устройствами.

Выявленные цифровые «протечки» позволяли хакерам с помощью кибератак в том числе блокировать пользователей роботизированных протезов, удалять существующую или добавлять новую информацию в систему управления. Обнаруженные уязвимости уже исправляются производителем роботизированных бионических протезов верхних конечностей – российской компанией Motorica, уточнили в «Лаборатории Касперского» .

Чтобы минимизировать риск «восстания машин» специалисты по кибербезопасности рекомендуют всем производителям усных устройств воспринимать киберщзащиту как неотхемлимую часть разработок.

«Новые технологии открывают перед нами новый мир, в котором бионические импланты и ассистивные устройства расширяют возможности людей. И мы уверены, что производителям подобных устройств крайне важно взаимодействовать с разработчиками защитных решений. Только так можно предотвратить даже теоретически возможные атаки на человеческое тело», – заявил генеральный директор Motorica Илья Чех.

Хакеры постоянно совершенствуют свои навыки. В середине февраля стало известно, что российские киберпреступники сократили до 15 минут скорость обналичивания украденных из банков средств.

Хакерским атакам в 2018-м подвергся уже каждый третий россиянин, каждая вторая крупная компания признала, что их пытались атаковать киберпреступники.