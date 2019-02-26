Группа «Эталон» открыла продажи квартир в секциях 14-16 ЖК «Эталон на Неве»

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») открыла продажи квартир в секциях 14, 15 и 16 жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится по адресу: проспект Обуховской обороны, д. 70, корп. 2.

В указанных секциях покупателям доступны одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с эргономичными планировочными решениями, в 16 секций представлены квартиры с видами на набережную Невы. В продажу выведены квартиры с просторными кухнями, квартиры на две стороны света, а также уникальный для Санкт-Петербурга формат жилья – «городские виллы». Это одно- и двухуровневые квартиры с отдельным выходом к придомовой территории и набережной Невы. Высота потолков в квартирах, расположенных в секциях 14-16 составляет 3 метра. Стоимость квартир начинается от 4,8 млн рублей.

ЖК «Эталон на Неве» возводится на берегу Невы. По проекту здесь появится комплекс, состоящий из 16 секций, в котором представлено 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги в общей сложности на 501 машиноместо. Изюминкой проекта станет большое количество видовых квартир, откуда можно будет любоваться живописной набережной Невы. Квартиры на верхних этажах будут иметь выход на собственную террасу.

ЖК «Эталон на Неве» отличается удобным расположением – близость к станции метро «Елизаровская» и выезд на проспект Обуховской обороны позволят добраться до центра Санкт-Петербурга за 10 минут как на автомобиле, так и на общественном транспорте. «Эталон на Неве» реализуется в два этапа, завершение строительства первой очереди запланировано на 1 квартал 2021 года, второй очереди – на 1 квартал 2022 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/