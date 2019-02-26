Петербургский городской суд отменил возврат прокурору дела экс-владелицы производства шпионского оборудования

Уголовное дело бывшей совладелицы ООО «Специальные технологии» (разработка систем негласного доступа к информации для спецслужб) Ларисы Кузнецовой будет рассмотрено другим судьей.

Санкт-Петербургский городской суд признал 26 февраля незаконным постановление судьи Смольнинского районного суда Аллы Тяжловой, которая в конце ноября прошлого года вернула в прокуратуру уголовное дело против Кузнецовой, сообщает корреспондент «Фонтанки». Другого фигуранта этого дела, петербургского предпринимателя Александра Гайдукова, ранее пытались взорвать в Бишкеке.

Судья Алла Тяжлова считала, что в материалах уголовного дела отсутствует главное — доказательства использования ею четырех миллионов рублей, которые, по версии следствия, она похитила у ООО «Специальные технологии» (женщина когда-то была главбухом, гендиректором и совладелицей этой фирмы). Таким образом, становится непонятным мотив инкриминируемого ей преступления. Кроме того, судья сочла неустановленными некоторые технические моменты перемещения этих денег.

Возврат дела прокурору не устроил ни потерпевшего, ни обвиняемую, ни прокуратуру, поэтому 26 февраля апелляционная коллегия городского суда рассматривала сразу три жалобы. В результате Горсуд решил, что все недостатки можно устранить в рамках судебного следствия, и вернул дело обратно в Смольнинский суд.

Ларису Кузнецову обвиняют в заключении фиктивного договора с принадлежащим Александру Гайдукову ООО «НС Информ Консалтинг» (антикризисное управление и противодействие недружественным поглощениям). Благодаря этому договору, по версии следствия, Кузнецова вывела из легального оборота 4 миллиона рублей. Обвинение бизнесмену предъявлено заочно. В августе 2018 года Гайдукова пытались взорвать в столице Киргизии.

Кузнецова отрицает свою вину, ее позиция сводится к тому, что договор был настоящим. В рамках него «НС Информ Консалтинг» оказывала и продолжает оказывать ей поддержку в корпоративном конфликте с другим совладельцем «Специальных технологий» – Михаилом Серовым, который находится в международном розыске по обвинению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

16 августа дело в отношении бизнес-леди начало слушаться в Московском районном суде, 20 сентября защита Ларисы Кузнецовой добилась передачи материалов в Смольнинский суд. Такие действия адвокатов связаны с еще одним преступлением. В декабре 2017 года расследовавший уголовное дело в отношении Кузнецовой старший следователь УМВД РФ по Московскому району Петербурга Игорь Левченко был задержан по подозрению в покушении на получение взятки в размере полумиллиона евро за то, чтобы передать данное дело в суд.

Адвокаты Ларисы Кузнецовой опасались нездоровых проявлений корпоративной солидарности со стороны суда того же района, в котором работал обвиненный в мздоимстве следователь.

В середине января 2019 года Кузнецова закончила отбывать наказание за совершение другого преступления. Тот же Московский районный суд признал ее виновной в мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершенных ею в период работы в «Специальных технологиях» главным бухгалтером.