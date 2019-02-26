Синод РПЦ: Власти Украины поставили себе целью ликвидировать УПЦ

Власти Украины поставили своей целью ликвидацию Украинской Православной Церкви, говорится в принятом 26 февраля специальном заявлении Священного Синода Русской православной церкви, названном "О положении Украинской Православной Церкви".

«Священный Синод в особом порядке рассмотрел ситуацию на Украине, где продолжается давление на каноническую Церковь, и заявил, что государственные власти этой страны поставили своей целью ликвидацию Украинской Православной Церкви», — сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По словам Легойды, Священный Синод призвал украинские власти прекратить гонения «против собственных граждан, не желающих присоединиться к расколу», а также обратил внимание мирового сообщества на вопиющие факты нарушения прав человека, грубое вмешательства государства в дела Церкви.

«Синод также призвал Поместные православные церкви молитвенно поддержать гонимую Украинскую Православную Церковь, возглавляемую митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», — заключил Легойда.