Следственный комитет проводит на Северном Кавказе десятки обысков в рамках дела Арашукова

СК РФ проверяет возможные коррупционные схемы, в которые могли быть замешены и сотрудники правоохранительных органов.

«В рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его сообщников в 22 населенных пунктах Ставрополья, КЧР и Дагестана проводятся свыше 70 обысков у подозреваемых и на предприятиях – потребителях природного газа. Выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы и хищений газа», – сообщается 26 февраля в твиттере Следственного комитета России.

Сегодня в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его сообщников в 22 населенных пунктах Ставрополья, КЧР и Дагестана проводятся свыше 70 обысков у подозреваемых и на предприятиях – потребителях природного газа.



Выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы и хищений газа pic.twitter.com/Jks4xSJSpK — Следственный комитет (@sledcom_rf) 26 февраля 2019 г.

Кроме того, в пресс-службе СК РФ уточнили, что в рамках расследования возможных коррупционных схем были проведены обыски у сотрудников правоохранительных органов региона. «В числе должностных лиц, у которых проведены эти следственные действия: первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике К. Булатов, заместитель руководителя СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике А. Езаов, заместитель руководителя отдела по ОВД СУ СК России по КЧР Р. Кочкаров и подчиненный ему следователь Филиппов А.А.; заместитель министра – начальник полиции МВД по Карачаево-Черкесской Республике А. Боташев, начальник ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесской Республике Т. Бетуганов, заместитель руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю А. Шехмурзов, заместитель руководителя СУ СК России по Республике Дагестан М. Огузов», – сообщили в СК РФ.