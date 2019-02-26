Россия за год отправит на МКС семь космических кораблей

Государственная комиссия утвердила программу полета МКС в 2019 году, на станцию полетят три пилотируемых "Союза", один беспилотный "Союз" и три грузовых корабля "Прогресс", сообщил 26 февраля "Роскосмос".

"Государственная комиссия утвердила программу полета МКС на 2019 год, предусматривающую запуски транспортных пилотируемых кораблей "Союз-МС" и транспортных грузовых кораблей "Прогресс-МС" к Международной космической станции. Всего в этом году на станцию отправится семь космических кораблей", – говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

Запуски пилотируемых кораблей намечаются на 14 марта ("Союз МС-12" с космонавтом "Роскосмоса" Алексеем Овчининым и астронавтами NASA Ником Хейгом и Кристиной Кук), 6 июля ("Союз МС-13" с космонавтом "Роскосмоса" Александром Скворцовым, астронавтом ESA Лукой Пармитано и астронавтом NASA Эндрю Морганом) и 25 сентября ("Союз МС-15" с космонавтом "Роскосмоса" и астронавтами NASA и ОАЭ).

Запуск беспилотного корабля "Союз МС-14" – первого, который полетит на ракете-носителе "Союз-2.1а" (сейчас все корабли "Союз" летают на ракетах "Союз-ФГ"), – намечается на 22 августа.

Запуски грузовых кораблей планируются на 4 апреля ("Прогресс МС-11"), 31 июля ("Прогресс МС-12") и 20 декабря ("Прогресс МС-13").