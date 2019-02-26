Выходные в Финляндии 2-3 марта: Масленица, экстрим и рок

В этот уик-энд финны отметят Масленицу. В Хельсинки запустят «ледяную карусель», в Хамине будут соревноваться мотоциклисты, а в Лаппеенранте устроят «Развлечения на льду» с собачьими упряжками и коньками.

Harri Tarvainen, Visit Finland

В первые выходные весны в Финляндии похолодает. В субботу на юге страны ожидается до плюс двух градусов Цельсия, солнце выглянет лишь в западных районах, на востоке Суоми будет около пяти градусов мороза, и выпадет снег. В воскресенье практически во всех регионах Финляндии столбик термометра опустится до минус шести.

В Старом порту Хельсинки в эти выходные устроят весеннюю ярмарку рукоделия. Мастера со всей Финляндии представят одежду, украшения, предметы интерьера и товары для детей. Покупателей ждут с 10 утра до 17 часов в субботу и до 16 – в воскресенье.

А в культурном центре Корьямо 3 марта пройдет традиционный воскресный блошиный рынок. С 11 до 16 часов там будут торговать взрослой и детской одеждой, аксессуарами и другими вещами, с которыми решили расстаться их владельцы.



На столичном острове Сеурасаари 3 марта будут отмечать Масленичное воскресенье. Во время гуляний можно будет проехаться на конной упряжке, на пони. Также гостей ждет «ледяная карусель» – старинная забава, во время которой по кругу раскручиваются прикрепленные к шесту санки. Музей сельского быта под открытым небом работает с 12 до 16 часов.

Праздновать финскую Масленицу будут и в Хамине. В воскресенье с 10 утра в Вехкалинна (Sahatie, 1) можно будет проехаться на квадроциклах и санках, посмотреть выступление клоунов, попробовать традиционный финский суп и масленичные булочки.

А в субботу в бастионе Хамины устроят зимние соревнования на мотоциклах. Любители экстрима будут состязаться с 10:30 до 15 часов. Для зрителей вход свободный.



В Лаппеенранте 3 марта с 10 до 14 часов устроят праздник для всей семьи. В порту подготовят программу «Развлечения на льду» с катаниями на собачьих упряжках и пони, а захватив с собой свои коньки, можно будет прокатиться по льду озера и на них. В 11:30 и 13:00 на площади Сатаматори состоится выступление хора.

В Тампере 2 марта выступит финская метал-группа Sonata Arctica. Концерт с акустической программой Acoustic Adventures пройдет во дворце «Тампере». Билеты стоят от 38,5 евро.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»