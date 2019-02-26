Катя Рок в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

МЕГА Парнас

2 марта в 17.30 в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас пройдет второе мероприятие проекта «Модные субботы» (0+).

В гостях культурно-образовательного проекта побывает персональный шоппер и стилист Катя Рок, а также Игорь Комов – создатель бренда украшений Alchemia Jewellery и куратор курса ювелирного дизайна в московской «Британке».

В первую субботу весны в модном пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас персональный шоппер и стилист Катя Рок расскажет, как составить умный гардероб в популярном в Скандинавии стиле «минимализм», как лучше сочетать вещи масс-маркета с люксовыми брендами, а также научит создавать актуальные образы с помощью аксессуаров. Второй спикер – Игорь Комов, руководитель бренда Alchemia Jewellery и куратор курса ювелирного дизайна в московской BHSAD (Британской высшей школе дизайна), раскроет тему многофункциональности украшений.

фото предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Катя Рок

В рамках проекта «Модные субботы» каждую первую субботу месяца гости МЕГИ Парнас и поклонники фэшн-индустрии могут бесплатно прослушать лекции от экспертов моды, побывать на паблик-токах, поучаствовать в мастер-классах и познакомиться со скандинавскими традициями. Первое мероприятие культурно-образовательного клуба состоялось 9 февраля. Перед гостями выступили основатель петербургского бренда NNEDRE Нелли Недре и дизайнеры интерьеров компании IKEA Карина Малютина и Анна Доронина, рассказавшие о теме экологии в дизайне.

Для всех постоянных посетителей проекта «Модные субботы» работает система лояльности, которая позволяет стать амбассадором скандинавского стиля жизни. В рамках каждой лекции МЕГА Парнас дарит стильные подарки с символикой проекта.

C помощью культурно-образовательного формата МЕГА Парнас осуществляет не только просветительские функции, но и создает место встреч для людей со схожими взглядами.

О торговых центрах МЕГА:

Торговые центры МЕГА – проект компании Ingka Centres, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. Ingka Centres входит в Группу компаний Ingka. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин ИКЕА. В 2018 финансовом году (с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года) торговые центры МЕГА в России посетили 246 миллионов человек. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.MEGA.ru