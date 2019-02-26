«Акушерство.ру» открывает первый самовывоз в Санкт-Петербурге

ООО «Энфант»

Интернет-магазин детских товаров «Акушерство.ру» открывает первый самовывоз в Санкт-Петербурге.

Самовывоз расположен по адресу: Санкт-Петербург, Садовая улица, дом 95. Вы можете забрать свой заказ ежедневно с 10:00 до 20:00. Бесплатная доставка заказов на самовывоз на следующий день*!

Выбрать и заказать детские товары вы можете круглосуточно на сайте spb.akusherstvo.ru. Если возникнут вопросы – обращайтесь в отдел продаж по телефону 7 (812) 449-29-39.

Интернет-магазин «Акушерство.ру» – крупный интернет-магазин, предлагающий товары для детей и новорожденных. В ассортименте магазина более 70 тысяч товаров для детей и мам. Интернет-магазин работает с 2003 года.

*Бесплатная доставка до пунктов выдачи, независимо от суммы заказа. При оформлении заказа до 15:00, товар возможно будет забрать на следующий день после SMS-уведомления о поступлении товара в пункт выдачи заказов.

ООО «Энфант», ИНН 7723384030, Юридический адрес: 109428, г. Москва, Проезд Институтский 1-й, д. 3, стр. 5, помещение 2