«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в топ-3 девелоперов города

Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в тройку крупнейших девелоперов Санкт-Петербурга по объемам продаж в 2018 году. Об этом говорится в исследовании проведенном организаторами федеральной премии UrbanAwards.

Согласно данным организаторов премии Urban Awards, «Главстрой Санкт-Петербург» заключил в прошлом году 4 245 договоров долевого участия (ДДУ), что позволило компании занять третье место с долей в 5,76% регионального рынка новостроек.

При этом в сегменте масс-маркет, на который приходится почти 91% всех зарегистрированных ДДУ, доля «Главстрой Санкт-Петербург» еще больше и составляет 6,30%. По объемам выручки в рублевом эквиваленте девелопер занимает 4,43% строительного рынка Северной столицы, говорится в исследовании.

За основу исследования взяты официальные данные Росреестра, дополненные информацией по ценам, сегментам, локации и другим параметрам. Количество сделок учитывается по дате регистрации ДДУ. Расчет ценовых параметров и объемов выручки девелоперов производится на основе средней стоимости квадратного метра в каждом конкретном проекте на конец отчетного периода. Данные Росреестра проходят дополнительную модерацию, чтобы исключить ошибки.

По данным «Главстрой Санкт-Петербург», объем реализации жилой и коммерческой недвижимости в проектах компании за 2018 год составил 178,6 тыс. кв. м, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На 35% увеличился объем средств от продаж квартир и коммерческих помещений, доля ипотечных сделок с жилой недвижимостью достигла 65%, а с коммерческой – 19% от общего объема продаж компании в городе.

«Для нас было важно войти в тройку девелоперов с наибольшим объемом продаж в Петербурге, – говорит Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург». – Компания постоянно работает над тем, чтобы максимально соответствовать требованиям рынка и предлагать покупателям востребованный продукт. В жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» представлен широкий выбор качественного жилья, а В прошлом году на рынок вышел новый продукт от «Главстрой Санкт-Петербург» – 21 квартал «Северной долины». В соответствии с современными требованиями к комфортному жилью, мы предлагаем клиентам продуманную квартирографию, закрытые дворы, систему «умный дом», новые подходы к архитектуре и благоустройству. Сегодня можно говорить о значительном интересе покупателей к новой концепции домов, которая будет развиваться и в дальнейшем».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.