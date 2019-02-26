Не тайная комната. Директор 371-й школы объяснила, зачем в туалетах появились камеры видеонаблюдения

Видеонаблюдение в туалетах школы №371 Московского района Петербурга возмутило родителей учеников. Они пожаловались в СМИ, что во всех уборных комнатах учебного учреждения появились камеры, направленные на кабинки. Днем 26 февраля в новостных лентах появились заметки с соответствующими заголовками. «Фонтанка» выяснила, что установки оказались муляжами. Приклеили их для острастки любителей порисовать на стенах продуктами своей жизнедеятельности.

О воспитательном ноу-хау нашему корреспонденту рассказала директор школы №371 Наталия Сильева. Она объяснила, что под конец 2018 года в женских и мужских туалетах начали безобразничать — рисовать фекалиями, после чего администрация школы решила припугнуть хулиганов муляжами камер. Руководитель отметила, что эта превентивная мера была оценена юристами из числа родителей, которые пришли к выводу, что закон этим школа не нарушает, запись в уборных не ведётся. Помимо этого на педсовете решили проверять туалеты дежурным учителем не раз за перемену, а два-три. По словам Наталии Сильевой, меры сработали, марать стены школьники перестали.

Мама одной из учениц подтвердила «Фонтанке», что камеры появились в школьных туалетах на 2-м и 3-м этажах за полтора-два месяца до конца 2018 года. Детям на них никто не указывал, все думали, что это настоящая техника, но особого внимания ей не придавали.

В комитете по образованию и аппарате детского омбудсмена в Петербурге сошлись во мнении, что руководство школы закон не нарушало. С этической точки зрения всё сложнее, но этот вопрос уже не находится в правовом поле. На всякий случай прокуратура Московского района осмотрит туалеты 371-й школы, чтобы удостовериться – детей не снимают.