18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +3
$ 65.62р
74.49р
17:10 26.02.2019
Расширенный поиск

Город
26.02.2019 15:55
Печать

Петроградский вместо Центрального. Смольный определил участников проекта «Твой бюджет»

В список участников проекта «Твой бюджет» вошли Невский, Московский, Фрунзенский, Василеостровский, Красногвардейский и Петроградский районы. Ранее в шестерке победителей значился Центральный.

Как сообщает комитет финансов 26 февраля, всего от петербуржцев поступило 7646 заявок на участие. Однако в последние дни сбора идей комфин зафиксировал резкий рост количества претендентов и провел дополнительную проверку заявок. По случайной выборке был проведен телефонный опрос, в ходе которого пообщались с  2424 людьми из 10 районов-лидеров – это 35% от числа участников.

В итоге был выявлен ряд неподтвержденных заявок, то есть тех, где был указан несуществующий номер либо не указан вовсе, имя и отчество не подтверждались абонентом или абонент утверждал, что не подавал заявку. Рейтинг районов, таким образом, был откорректирован. Напомним, право распорядиться 15 млн рублей получают те шесть районов, где собрано наибольшее количество достоверных заявок. В итоге шестерка лидеров выглядит так:

1. Невский район — 911 заявок;
2. Московский район – 905 заявок;
3. Фрунзенский район – 722 заявки;
4. Василеостровский район – 613 заявок;
5. Красногвардейский район – 598 заявок;
6. Петроградский район – 571 заявка.

Накануне «Фонтанка» писала о странном всплеске поступления заявок в последние дни перед окончанием их приема. Еще за сутки до подведения итогов арифметические результаты выглядели так: Невский (1024), Московский (972), Фрунзенский (809), Центральный (681), Василеостровский (673), Красногвардейский (630). В Петроградском было 615 заявок, в Приморском — 624.

«Одной из основных целей проекта «Твой бюджет» является повышение доверия к власти и создание площадки для конструктивного диалога между властью и обществом, — прокомментировал ситуацию глава комитета Алексей Корабельников. — Хочу подчеркнуть, что этот диалог должен основываться на принципах честности, прозрачности и открытости, о чем неоднократно говорил действующий глава города Александр Дмитриевич Беглов».

Далее будет проведена жеребьевка для отбора членов районных бюджетных комиссий. Информация о дате, времени и месте их проведения будет размещена на официальном сайте проекта.

Справка:

В течение месяца с 15 января по 15 февраля на сайте проекта "Твой бюджет" жители всех районов Санкт-Петербурга могли подать заявку на участие в проекте. Идеи принимались от всех совершеннолетних жителей города, имеющих гражданство Российской Федерации, за исключением представителей органов государственной власти и местного самоуправления. Пилотный проект «Твой бюджет» стартовал в Санкт-Петербурге в 2016 году – 580 жителей Санкт-Петербурга подали 766 идей. В 2017 году 1170 жителей предложили 1356 идей по развитию городской среды, в 2018 году от 3288 жителей было подано 5287 идей.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
26.02.2019 16:53

Группа «Эталон» открыла продажи квартир в секциях 14-16 ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») открыла продажи квартир в секциях 14, 15 и 16 жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится по адресу: проспект Обуховской обороны, д. 70, корп. 2.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
26.02.2019 16:00

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в топ-3 девелоперов города

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в тройку крупнейших девелоперов Санкт-Петербурга по объемам продаж в 2018 году. Об этом говорится в исследовании проведенном организаторами федеральной премии UrbanAwards.
OOO "Лидер Групп"
26.02.2019 15:01

В ЖК YOGA компании «Лидер Групп» действует программа субсидированной ипотеки

В первых трех очередях жилого комплекса YOGA действует программа субсидированной ипотеки, разработанная девелопером совместно со Сбербанком.
«Аквилон Инвест»
26.02.2019 14:29

Три объекта «Аквилон Инвест» вышли в финал премии Move Realty Awards

За звание «Проект года комфорт-класса в Санкт-Петербурге» поборются ЖК «4YOU» и ЖК «КосмосSTAR» в Московском районе и малоэтажный ЖК «СолнцеPARK» в Пушкинском районе.
предоставлено компанией Гарант
26.02.2019 13:13

У системы ГАРАНТ появился голосовой помощник

Правовая информация стала доступнее. Специалисты компании «Гарант» обучили приложение Яндекса Алиса распознавать юридическую терминологию и работать с информационным банком системы ГАРАНТ.
Группа компаний «ЦДС»
26.02.2019 12:59

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию 2 корпус ЦДС «Весна 3»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса ЦДС «Весна 3».
ПСК
26.02.2019 11:57

Оценка строителей перед покупкой квартиры

Более 50% недвижимости в Санкт-Петербурге строится силами генподрядных организаций, привлекаемых девелоперами и указываемых в проектной декларации. Качество и сроки строительства зависит от исполнителя не меньше, чем от надёжности и опыта самого девелопера.
ПСК
26.02.2019 11:49

В ЖК бизнес-класса повышенным спросом пользуются видовые квартиры

На старте продаж в домах бизнес-класса в первую очередь бронируются квартиры на верхних этажах. Таковы результаты анализа, проведенного специалистами отдела продаж компании «ПСК».
ПСК
26.02.2019 11:40

Цены на жильё не выросли вопреки прогнозам

Прогноз резкого повышения стоимости квадратного метра в начале 2019 года не сбылся. Главной причиной удорожания указывался переход на проектное финансирование, однако по данным федеральной системы бронирования новостроек «Нмаркет.ПРО», реальная цена на новостройки в Санкт-Петербурге с начала года выросла на 0,3%. Это абсолютно нормально – считают в «ПСК».
Setl Group
26.02.2019 11:18

Холдинг Setl Group помогает Петербургу и пригородам с уборкой снега

Сотрудники Setl Group и подрядных организаций холдинга с начала этого года принимают участие в уборке снега на территории ряда районов Санкт-Петербурга и пригородной зоны Ленобласти. Для очистки дорог и тротуаров холдинг выделил экскаваторы-погрузчики, минипогрузчики Bobcat, тракторы со щеткой и самосвалы.
СК «Полис Групп»
25.02.2019 17:51

Первый корпус ЖК «Полис на Комендантском» построен на 70%

Готовность домов первого этапа застройки эко-кварталов «Полис на Комендантском» (секции № 18,19,20) оставляет 70%.
ЗАО «Ленстройтрест»
25.02.2019 16:37

ГК «Ленстройтрест» вышла в финал федеральной премии по недвижимости

Экспертный совет ежегодной профессиональной премии Move Realty Awards 2019 подвел итоги первого этапа оценки и сформировал шорт-лист участников. Голландский квартал «Янила Кантри» стал финалистом в номинации «Проект года комфорт-класса в Ленинградской области».