Петроградский вместо Центрального. Смольный определил участников проекта «Твой бюджет»

В список участников проекта «Твой бюджет» вошли Невский, Московский, Фрунзенский, Василеостровский, Красногвардейский и Петроградский районы. Ранее в шестерке победителей значился Центральный.

Как сообщает комитет финансов 26 февраля, всего от петербуржцев поступило 7646 заявок на участие. Однако в последние дни сбора идей комфин зафиксировал резкий рост количества претендентов и провел дополнительную проверку заявок. По случайной выборке был проведен телефонный опрос, в ходе которого пообщались с 2424 людьми из 10 районов-лидеров – это 35% от числа участников.

В итоге был выявлен ряд неподтвержденных заявок, то есть тех, где был указан несуществующий номер либо не указан вовсе, имя и отчество не подтверждались абонентом или абонент утверждал, что не подавал заявку. Рейтинг районов, таким образом, был откорректирован. Напомним, право распорядиться 15 млн рублей получают те шесть районов, где собрано наибольшее количество достоверных заявок. В итоге шестерка лидеров выглядит так:

1. Невский район — 911 заявок;

2. Московский район – 905 заявок;

3. Фрунзенский район – 722 заявки;

4. Василеостровский район – 613 заявок;

5. Красногвардейский район – 598 заявок;

6. Петроградский район – 571 заявка.

Накануне «Фонтанка» писала о странном всплеске поступления заявок в последние дни перед окончанием их приема. Еще за сутки до подведения итогов арифметические результаты выглядели так: Невский (1024), Московский (972), Фрунзенский (809), Центральный (681), Василеостровский (673), Красногвардейский (630). В Петроградском было 615 заявок, в Приморском — 624.

«Одной из основных целей проекта «Твой бюджет» является повышение доверия к власти и создание площадки для конструктивного диалога между властью и обществом, — прокомментировал ситуацию глава комитета Алексей Корабельников. — Хочу подчеркнуть, что этот диалог должен основываться на принципах честности, прозрачности и открытости, о чем неоднократно говорил действующий глава города Александр Дмитриевич Беглов».

Далее будет проведена жеребьевка для отбора членов районных бюджетных комиссий. Информация о дате, времени и месте их проведения будет размещена на официальном сайте проекта.