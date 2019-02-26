«Это важный сигнал Кремлю». Порошенко встретился со спецпредставителем Госдепа на борту американского эсминца в Одессе

Петр Порошенко поднялся на борт прибывшего на Украину эсминца Donald Cook ВМС США, заверив, что по его просьбе американцы «увеличили военное присутствие в Черном море» в ответ на действия России.

«Это также важный сигнал Кремлю», – так 26 февраля в своем «Фейсбуке» Порошенко прокомментировал свои переговоры со специальным представителем США по украинскому вопросу Куртом Волкером.

По его словам, «украинско-американское сотрудничество едино, как никогда». Порошенко также отметил, что США и Украина эффективно сотрудничают в военной сфере. Волкер, в свою очередь, пообещал помощь украинским партнерам.