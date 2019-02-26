Правительство РФ: Весь спутниковый трафик в России будет контролироваться ФСБ

Российские операторы связи, использующие иностранные спутники, должны пропускать свой трафик через российские наземные станции и согласовывать их работу с ФСБ. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ, которое опубликовано на сайте кабинета министров 26 февраля.

Документ вносит соответствующие поправки в документ 2014 года о правилах использования на территории страны спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, уточняет «МедиаЗона».

Ранее требование передавать весь исходящий от спутников трафик через российские «станции сопряжения», то есть наземные станции, которые выступают посредниками между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса, распространялось только на операторов подвижной персональной спутниковой связи. Впредь через наземные станции будет проходить весь трафик спутниковых устройств на территории РФ, в том числе от находящихся в роуминге иностранных абонентов.

Пользоваться иностранными спутниковыми системами будет можно только после разрешения ФСБ, ФСО, Минобороны, а также Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которые должны убедиться, что система «не носит разведывательного характера и не может нанести ущерб интересам личности, обществу и Российской Федерации».

Минувшей осенью ФСБ выразила обеспокоенность в связи с планами «Роскосмоса» реализовать вместе с британской OneWeb проект создания орбитальной группировки спутников для раздачи Интернета по всей Земле. В конце 2018 года в «Роскосмосе» сообщили «Фонтанке», что вопросы ФСБ технически решаемы. В феврале 2019 года стало известно, что OneWeb официально передала России контроль над совместным предприятием по развитию спутникового Интернета.

Запуск первых шести британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем «Союз» с космодрома Куру намечен на 27 февраля.