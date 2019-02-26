В ЖК YOGA компании «Лидер Групп» действует программа субсидированной ипотеки

OOO "Лидер Групп"

В первых трех очередях жилого комплекса YOGA действует программа субсидированной ипотеки, разработанная девелопером совместно со Сбербанком.

Первоначальный взнос по программе субсидирования от 15%; процентная ставка для зарплатных клиентов от 8,6%, ставка для рядовых клиентов от 8,9%. Сумма кредитования – от 300 тыс рублей до 60 млн рублей. Срок кредитования – до 7 лет.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

ЖК YOGA – это современный комплекс комфорт-класса, архитектурный ансамбль которого состоит из четырех отдельно стоящих 19-этажных домов, расположенных параллельно друг другу. Каждый дом выполнен в особой цветовой гамме, имеющей собственное символическое значение. Зеленый означает хорошую экологию и близость к природе. Красный – энергию и активный образ жизни. Желтый – солнечное настроение и радость. Фиолетовый – спокойствие, созерцание и гармонию. А все вместе они создают неповторимый «характер» жилого комплекса, отражая его название и концепцию.

Проект реализуется компанией «Лидер Групп» в Приморском районе Санкт-Петербурга, по адресу: Комендантский пр-т, 59, к. 1, неподалеку от станции метро «Комендантский проспект».

Преимущества комплекса: новый микрорайон, рядом Юнтоловский заказник, удобный въезд на КАД и ЗСД, высота потолков до 2,77 м, трубы отопления в полу, большие окна, подземный паркинг, дизайнерская отделка холлов, благоустроенный двор с зонами отдыха, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/