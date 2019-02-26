Автомобиль вылетел на тротуар на Невском, пока там шла акция памяти жертв BMW X6

Петербуржцы принесли цветы к дому на Невском проспекте, где в ночь на 24 февраля BMW X6 врезался в толпу. Тогда погибли двое, ещё три человека были госпитализированы. Днем 26-го активисты двух общественных организаций решили напомнить о трагедии и потребовать от властей усилить меры безопасности на дорогах.

Как передает корреспондент «Фонтанки», к бизнес-центру «Невский плаза» на Невском, 55, где произошло смертельное ДТП, принесли розы, хризантемы и гвоздики. Прохожие, которые оказались не в курсе событий минувших выходных, с удивлением оборачивались, останавливались, а кто-то негромко обсуждал случившееся.

Рядом проводили одиночные пикеты активисты «Красивого Петербурга» и «Петербургского велообщества». Участники требовали ужесточить меры безопасности на дорогах Северной столицы.

Одновременно на главной улице города вновь произошла очередная авария, которая могла окончиться трагедией. С проезжей части, рядом с поворотом на набережную Мойки, съехал микроавтобус. Прохожих на тротуаре спас фонарный столб, который остановил машину.

Автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар на Невском проспекте в ночь на 24 февраля. На месте погибли житель США и уроженка Москвы, ещё трое оказались в больнице (один из них в тяжёлом состоянии). Водитель иномарки, 30-летний Мурад Касымов, признался, что перед этим «надышался шариками». 25 февраля суд отправил его под арест. В суде он заявил о раскаянии.

30 декабря 2018 года на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки столкнулись Mercedes под управлением 31-летнего Олега Ходько и Subaru, за рулем которого сидел 27-летний Павел Микулич. Ходько выкинуло на тротуар, он сбил семерых прохожих, в том числе двух детей.

Летом 2018-го стритрейсер, разогнавшись до предела, сбил 74-летнюю балерину Мариинки Ольгу Искандерову. По версии следствия, водитель при движении по Невскому в сторону площади Восстания не дал возможности пешеходу закончить переход проезжей части и совершил наезд.