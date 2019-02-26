В пробку на МКАД попал мобильный ракетный комплекс «Ярс». В столицу технику пригнали за 400 км
Механизированная колонна военной техники проехала по дорогам Москвы и даже постояла в пробке на Московской кольцевой автодороге. Соседство с мобильным ракетным комплексом «Ярс» не осталось без внимания автомобилистов.
Как пишет 26 февраля «Москва 24», мобильный ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс» стал участником плотного дорожного движения на МКАД наряду с обычными автомобилистами. По информации СМИ, в час пик московскую кольцевую перекрывали для провоза ракеты, но официального подтверждения нет, передает издание.
Мобильный ракетный комплекс «Ярс» заметили на МКАД.
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Фото: telegram-канал 338 pic.twitter.com/AjPYfEIbCd
— Москва 24 (@infomoscow24) 26 февраля 2019 г.
Военную технику пригнали в Москву за 400 километров для репетиций парада Победы. Колонна парадного расчета пусковых установок комплексов «Ярс» выехала 25 февраля из пункта постоянного базирования в городе Тейково Ивановской области и проехала по трассе М-7 и через МКАД в подмосковный Алабино, сообщает Минобороны РФ. Провоз техники по столичным улицам был согласован с ГИБДД, рассказали РБК в московской Госавтоинспекции.
Колонна передвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» минувшей ночью проехала по Москве по пути из Тейково в поселок Алабино. Совсем скоро там стартуют тренировки к военному параду 9 мая на Красной площади (фото @emchenko_ru) • Last night, a convoy of the Yars road-mobile missile systems drove through Moscow on its way from Teykovo to the Alabino settlement. Soon enough they will join the training for the next May 9th military parade on the Red Square (a shot by @emchenko_ru) #миноборонырф #рвсн #ярс #пгрк #алабино #тейково #парад #9мая #тренировки #мкад #москва #армияроссии #armyrussia #russianmilitary #may9 #russiansmf #yars #rmms #missiles #parade #alabino #teykovo #moscow #mrr
Публикация от Минобороны России (@mil_ru)