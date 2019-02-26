В пробку на МКАД попал мобильный ракетный комплекс «Ярс». В столицу технику пригнали за 400 км

Механизированная колонна военной техники проехала по дорогам Москвы и даже постояла в пробке на Московской кольцевой автодороге. Соседство с мобильным ракетным комплексом «Ярс» не осталось без внимания автомобилистов.

Как пишет 26 февраля «Москва 24», мобильный ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс» стал участником плотного дорожного движения на МКАД наряду с обычными автомобилистами. По информации СМИ, в час пик московскую кольцевую перекрывали для провоза ракеты, но официального подтверждения нет, передает издание.

Военную технику пригнали в Москву за 400 километров для репетиций парада Победы. Колонна парадного расчета пусковых установок комплексов «Ярс» выехала 25 февраля из пункта постоянного базирования в городе Тейково Ивановской области и проехала по трассе М-7 и через МКАД в подмосковный Алабино, сообщает Минобороны РФ. Провоз техники по столичным улицам был согласован с ГИБДД, рассказали РБК в московской Госавтоинспекции.