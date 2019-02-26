Ирина Ган назначена начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга
Ирина Ган официально возглавила аппарат губернатора Санкт-Петербурга. Ранее она была советником главы города по СМИ.
Новая должность Ирины Ган указана на официальном сайте Смольного, на странице, где расписана структура администрации губернатора. Ее заместителями являются Ирина Щербак и Маргарита Тальнишних.
«Фонтанка» писала о том, что такое назначение планируется. Ранее эту должность занимала Любовь Совершаева, которая в январе стала вице-губернатором по внутренней политике – руководителем администрации губернатора.
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Справка:
Ирина Ган работает в Смольном с 8 ноября 2018 года. До этого с 2004 года в течении десяти лет она являлась помощником министра образования и науки Российской Федерации по связям с общественностью Андрея Фурсенко. После руководила пресс-службой партии «Гражданская платформа» и была директором по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома Hearst Shkulev Media.