Ирина Ган назначена начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга

Справка:

Ирина Ган работает в Смольном с 8 ноября 2018 года. До этого с 2004 года в течении десяти лет она являлась помощником министра образования и науки Российской Федерации по связям с общественностью Андрея Фурсенко. После руководила пресс-службой партии «Гражданская платформа» и была директором по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома Hearst Shkulev Media.