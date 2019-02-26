Автомобиль чуть не вылетел на тротуар Невского. Столб промазал мимо пешеходов

На Невском проспекте снова ДТП. С проезжей части ушёл микроавтобус. Заехать на тротуар полностью ему не позволили малые архитектурные формы.

Об аварии, произошедшей днём 26 февраля на Невском, 18, у пересечения с набережной Мойки, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Автомобиль выворотил столбик ограды и врезался в опору светильника. Столб, по словам Александра, пролетел в шаге от пешеходов. Никто не пострадал.

Ночью 24 февраля BMW X6 вылетела на тротуар на Невском проспекте. Погибли житель США и уроженка Москвы, ещё трое оказались в больнице, один из них в тяжёлом состоянии. Водитель «БМВ», 30-летний Мурад Касымов, признался, что перед этим «надышался шариками». 25 февраля суд отправил его под арест. В суде он заявил о раскаянии.