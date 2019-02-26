«Нас за дурачков, наверное, держат». В Кремле уверены - США разместят военные базы на Курилах при передаче их Японии

Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов заявил, что у российской стороны есть информация о желании США разместить системы противоракетной обороны на Южных Курильских островах, если их передадут Японии. Токио ранее опроверг такое развитие событий.

«Нас за дурачков, наверное, держат. Каких северокорейских ракет? Это против российских ракет. Система ПРО [на Курилах] направлена против Российской Федерации», – цитирует 26 февраля спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова ТАСС.

Он напомнил: ранее американский генерал отметил, что США пока не планируют размещать базы на Шикотане. По мнению Иванова, ключевое слово здесь «пока». Он также заверил, что другой генерал оценил остров Итуруп как идеальное место для американской системы ПРО.

«Мирный договор предполагает добрососедские, хорошие, дружеские отношения между государствами, подписавшими этот договор. О каком миролюбии мы сегодня можем вести речь?» – задался вопросом Сергей Иванов.

Ранее японское издание Japan Business Press написало, что Южные Курильские острова идеально подходят для развертывания американских систем ПВО Aegis из-за угрозы со стороны КНДР. Однако в конце прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил президента РФ Владимира Путина, что на переданных Курилах не будет американских баз.

Напомним, что из-за споров о принадлежности Курильских островов Россия и Япония так и не заключили мирный договор, ограничившись Советско-японской декларацией 1956 года.