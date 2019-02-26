На Украине заявили об успешных испытаниях новейшего беспилотника

Украинский «Укроборонпром» 26 февраля сообщил об успешных испытаниях новейшего беспилотника Spectator-М1, созданного ОАО «"Меридиан" им. С.П. Королева».

«Модернизированный беспилотник получил новый тепловизор, совершенную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени», — отмечается в сообщении, которое дополнено видеозаписью полёта беспилотника.

Предприятие отмечает, что в ходе испытаний БПЛА выполнил задания, максимально приближенные к боевым.

Напомним, сегодня же президент Украины Пётр Порошенко вновь заговорил об угрозе полномасштабного военного вторжения ВС РФ в его страну.