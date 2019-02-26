Аудитор назвала «не совсем существенными» нарушения в бухгалтерии «Седьмой студии». Проверка показала недостачу в 5 млн

Недостачу в пять миллионов рублей нашли при проверке бухгалтерии «Седьмой студии» за 2014-2015 годы. Об этом 26 февраля сообщила аудитор Инна Лунина в Мещанском суде Москвы.

Как пишет «Медиазона», по словам Луниной, расход денег не был подтверждён документами. Нарушения найдены в договорах и актах о выполненных работах, применялась «не та система обложения». У проверяющих также возникли вопросы по кассовым операциям.

«Все должно быть занесено, остатки денежных средств — даже у них не было в программах регламентированных отчетов, которые сдавались в налоговую службу. Я так понимаю, что велась учетность на другой какой-то базе, у нас не было возможности посмотреть первоисточник», — отметила Лунина.

На вопрос судьи Ирины Аккуратовой, были ли все эти нарушения существенными, Лунина ответила: «Думаю, что не совсем».

Ранее бухгалтер «Седьмой студии» Лариса Войкина заявила, что режиссер Кирилл Серебренников якобы отдавал распоряжения по уничтожению документации.