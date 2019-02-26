Аудитор назвала «не совсем существенными» нарушения в бухгалтерии «Седьмой студии». Проверка показала недостачу в 5 млн
Недостачу в пять миллионов рублей нашли при проверке бухгалтерии «Седьмой студии» за 2014-2015 годы. Об этом 26 февраля сообщила аудитор Инна Лунина в Мещанском суде Москвы.
Как пишет «Медиазона», по словам Луниной, расход денег не был подтверждён документами. Нарушения найдены в договорах и актах о выполненных работах, применялась «не та система обложения». У проверяющих также возникли вопросы по кассовым операциям.
«Все должно быть занесено, остатки денежных средств — даже у них не было в программах регламентированных отчетов, которые сдавались в налоговую службу. Я так понимаю, что велась учетность на другой какой-то базе, у нас не было возможности посмотреть первоисточник», — отметила Лунина.
На вопрос судьи Ирины Аккуратовой, были ли все эти нарушения существенными, Лунина ответила: «Думаю, что не совсем».
Ранее бухгалтер «Седьмой студии» Лариса Войкина заявила, что режиссер Кирилл Серебренников якобы отдавал распоряжения по уничтожению документации.
Справка:
По версии обвинения, при реализации проекта «Платформа» сотрудники «Седьмой студии», включая режиссера Кирилла Серебренникова, получали значительные зарплаты, а расписывались за меньшие суммы и ими отчитывались. Разница в документальных цифрах и общем объеме госфинансирования «Платформы», около 130 млн рублей, считается похищенной. Вместе с Серебренниковым судят руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, главу «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум.