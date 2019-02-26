Происшествия
Американский ракетный эсминец зашел в Балтийское море
Корабль ВМС США «Грейвели» с крылатыми ракетами «Томагавк» преодолел пролив Большой Бельт и движется на восток вдоль побережья Германии.
Gunner's Mate 3rd Class Andrew Figueroa fires a shot line from #USSGravely to #German 🇩🇪 @deutschemarine FGS Spessart during a replenishment at sea. #WeAreNato
.@NATO @NATO_MARCOM pic.twitter.com/LBHh7NwyfS
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 26 февраля 2019 г.
26.02.2019— ALEX (@ALESHKA_MIL) 26 февраля 2019 г.
DDG-107 «Грейвели» (#USSGravely) pic.twitter.com/3exxt2FgDy
Флагман первой постоянной военно-морской группы НАТО не первый раз прибывает в Балтийское море. В январе эсминец заходил в Копенгаген и немецкий Киль вместе с эсминцем «Портер». Силы Балтийского флота – корветы ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный» – вели сопровождение эсминцев США.
Кроме того, в акватории Черного моря сейчас находится https://www.fontanka.ru/2019/02/25/058 ракетный эсминец «Дональд Кук».
«Грейвели» – 57-й эскадренный миноносец, названный в честь вице-адмирала Сэмюэля Ли Грейвели-младшего. В состав ВМС США он вошел 20 ноября 2010 года. Судно может одновременно нести 56 крылатых ракет дальностью действия до 1,6 тыс. км. Кроме того, он оснащен системой противоракетной обороны «Иджис».