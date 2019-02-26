Американский ракетный эсминец зашел в Балтийское море

Корабль ВМС США «Грейвели» с крылатыми ракетами «Томагавк» преодолел пролив Большой Бельт и движется на восток вдоль побережья Германии.

Флагман первой постоянной военно-морской группы НАТО не первый раз прибывает в Балтийское море. В январе эсминец заходил в Копенгаген и немецкий Киль вместе с эсминцем «Портер». Силы Балтийского флота – корветы ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный» – вели сопровождение эсминцев США.

Кроме того, в акватории Черного моря сейчас находится https://www.fontanka.ru/2019/02/25/058 ракетный эсминец «Дональд Кук».

«Грейвели» – 57-й эскадренный миноносец, названный в честь вице-адмирала Сэмюэля Ли Грейвели-младшего. В состав ВМС США он вошел 20 ноября 2010 года. Судно может одновременно нести 56 крылатых ракет дальностью действия до 1,6 тыс. км. Кроме того, он оснащен системой противоракетной обороны «Иджис».