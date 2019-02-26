Президент Мексики распродал лимузины своих предшественников и ездит на компактном VW

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступивший в должность в декабре прошлого года, заявил, что его администрация продала большую часть лимузинов и бронеавтомобилей, которыми пользовались его предшественники.

Обрадор 25 февраля сообщил прессе, что 196 автомобилей из 218, содержавшихся в президентском гараже, были проданы с аукциона, пишет FoxNews. 22 оставшихся автомобиля – это бронированные внедорожники, которые оставлены «на всякий случай» по требованию охраны.

За 196 проданных броневиков и роскошных лимузинов было выручено всего 3 миллиона 250 тысяч долларов. То есть в среднем каждая машина ушла с молотка по бросовой цене в 16 582 доллара. Другими словами, по цене обычного городского хетчбэка. Всю вырученную сумму президент Мексики намерен направить на социальные программы.

Сам 65-летний президент Андрес Лопес Обрадор полностью отказался от традиционных атрибутов власти. Как пишет Fox News, для поездок он использует «компактный автомобиль Volkswagen» (возможно, Volkswagen Golf) и отказывается жить в роскошной резиденции, предпочитая оставаться в своей квартире в квартале для среднего класса.

Кроме того, Обрадор обещал продать президентский самолет и летать обычными рейсами и распустил мексиканский эквивалент ФСО.

Обрадор не первый латиноамериканский президент, подающий пример скромности и экономности. Примером ему мог служить бывший президент Уругвая Хосе Мухика, прозванный «самым бедным президентом в мире». Мухика, даже будучи президентом, ездил на собственном стареньком Volkswagen Beetle, жил на своей ферме и сидел со всеми в очереди на прием к врачам.