Три объекта «Аквилон Инвест» вышли в финал премии Move Realty Awards

«Аквилон Инвест»

За звание «Проект года комфорт-класса в Санкт-Петербурге» поборются ЖК «4YOU» и ЖК «КосмосSTAR» в Московском районе и малоэтажный ЖК «СолнцеPARK» в Пушкинском районе.

«К участию в ежегодной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards допускались объекты со сроком сдачи в 2018-2020 годах. Каждый из номинантов оценивался профессиональным жюри более, чем по 50 критериям, которые охватывают и качественные характеристики проектов, и надежность застройщика. Все три проекта, по которым мы подавали заявки на участие, вошли в число финалистов – для нас это еще одна важная оценка нашей работы со стороны независимых экспертов, подтверждение того, что развитие наших проектов ведется в правильном направлении», – отметила Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.

Сейчас экспертный совет Премии начал второй этап оценки, победители будут объявлены 21 марта.

ЖК «КосмосSTAR» – уже завершенный объект холдинга «Аквилон Инвест» на пересечении пр. Космонавтов и ул. Свирской, в 7 минутах ходьбы от метро «Звездная». Это компактный 17-этажный комплекс комфорт-класса всего на 269 квартир с подземным паркингом и благоустроенным двухуровневым двором.

ЖК «4YOU» возводится на Среднерогатской улице, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная», и состоит из шести 18-этажных корпусов. «4YOU» позиционируется как современный жилой квартал для активных петербуржцев. На территории ЖК будет обустроен всесезонный парк с фонтаном, найдется место разновозрастным детским площадкам, уличным тренажерам и даже скалодрому и скейт-парку. В каждой парадной III и IV очередей комплекса разместятся оборудованные тренажерные залы, а в 5 комплексе предусмотрен детский клуб. Стоимость квартир в комплексе начинается от 2,6 млн рублей.

ЖК «СолнцеPark» – современный малоэтажный жилой квартал, растущий в перспективном районе комплексной застройки «На Царскосельских холмах». Здесь эстетика пригорода сочетается с городским комфортом: комплекс расположен вблизи парков Пушкина и Павловска, но в то же время всего в 20 минутах езды до метро «Московская». «СолнцеPark» – это два 5-этажных кирпичных корпуса на 377 квартир с подземным этажом, где разместятся кладовые, и романтичными мансардами с высотой потолков до 3,8 метров, а также большим закрытым зеленым двором с зонами отдыха для жителей всех возрастов. Стоимость квартир начинается от 3 млн рублей.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru

ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru

ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru

ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «КосмосSTAR» – застройщик ООО «Борей-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.kosmos-star.ru