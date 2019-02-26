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Деньги
26.02.2019 14:42
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Криптовалюты прописали в Уголовном кодексе РФ в статьях о легализации «преступных доходов»

 

Пленум Верховного суда РФ изменил свое постановление 2015 года о судебной практике по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Судьи включили криптовалюты в УК РФ, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВС.

В суде ссылаются на рекомендации ФАТФ (международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. – Прим. ред.) И уточняют, что статья 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) должна распространяться и на криптовалюты.

При этом предметом преступлений могут выступать в том числе и обычные денежные средства, «преобразованные из виртуальных активов (криптовалют), приобретенных в результате совершения преступления», говорится в постановлении Верховного суда.

РБК отмечает, что в марте в Россию приедет миссия ФАТФ, которая должна оценить эффективность борьбы с отмыванием нелегально полученных доходов. По данным издания Росфинмониторинг считает отсутствие законодательного регулирования и государственного надзора за выпуском и обращением виртуальных валют одной из основных уязвимостей российской экономики. «Отмечается использование криптовалют в целях сбыта наркотических средств и последующего отмывания преступных доходов», – цитирует РБК проект документа Росфинмониторинга. Несмотря на отсутствие правового статуса виртуальных активов, в России, по данным спецслужбы, следователями полиции за 2017-2018 годы расследовались 104 уголовных дела по преступлениям, совершаемым с использованием криптоактивов при расчетах за наркотики. Из них окончено и направлено в суд 51 дело.

Напомним, что закон, регулирующий рынок криптовалют в России, о котором власти заговорили ещё год назад, не принят до сих пор. Первое чтение документа состоялось   в мае 2018 года.

В ноябре 2018 года сообщалось, что законодатели решили исключить вопросы регулирования майнинга, то есть добывания криптовалют, из соответствующего законопроекта.

Тогда же стало известно, что попытка прокуратуры Петербурга вывести из легального поля сайты о криптовалютах, так как они «способствуют росту теневой экономики в стране и подрывают конституционный строй и авторитет России», завершилась неудачей. Октябрьский районный суд тогда постановил взыскать с городской прокуратуры 150 000 рублей судебных издержек в пользу владельца сайта bitcoininfo.ru Николая Тонкошкурова.

В 2017 году по требованию прокуратуры были заблокированы разом 40 виртуальных обменников криптовалют, несмотря на отсутствие законодательного запрета цифровых денег и операций с ними. В феврале 2018 года решение было отменено городским судом Петербурга как «незаконное».

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