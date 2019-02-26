Песков назвал стажировку дочери в Европарламенте «обычной практикой обычной студентки»

Обычной практикой обычной студентки назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стажировку своей дочери Елизаветы в Европарламенте.

«Речь идет об обычной студентке и об обычной практике», — заявил Песков, слова которого 26 февраля приводит «Газета.ру».

Более подробно чиновник комментировать отказался, сославшись на то, что это касается его личной жизни, а не служебных обязанностей.

О стажировке Песковой в Европарламенте рассказал евродепутат от Франции Эмерик Шопрад. По его информации, девушка проходит практику как студентка из Франции. Она приступила к обязанностям в ноябре 2018 года, в январе 2019-го контракт был продлен.