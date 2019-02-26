Петербургские и московские студенты представили «Ладу» будущего. «АвтоВАЗ» выбрал лучшую

«АвтоВАЗ» подвел итоги дизайнерского конкурса, проведенного среди студентов Петербурга и Москвы. Участники должны были нарисовать эскизы «Лады» будущего.

Совместный проект «АвтоВАЗа», Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) и Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица под названием «Покоряя Москву и Санкт-Петербург» стартовал в начале осени 2018 года. 19 участников должны были показать свое видение нового автомобиля LADA с футуристичными экстерьером и интерьером. Оценивала эскизы комиссия во главе с шеф-дизайнером LADA Стивом Маттином и руководителем московского подразделения дизайн центра LADA Жюльеном Друаром.

Лучшими комиссия назвала работы студента МАМИ Ильи Иванова. Ему предоставили возможность пройти полугодовую стажировку в студии дизайна LADA в Москве, сообщает 26 февраля пресс-служба компании.

«АвтоВАЗ» взял курс на набор молодых специалистов. Автопроизводитель организовывал несколько конкурсов дизайн-проектов совместно с российскими вузами, и некоторые участники уже работают дизайнерами LADA. 1 февраля компания подписала договор о сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и соглашения о вступлении в консорциум Центра компетенций национальной технологической инициативы СПбПУ «Новые производственные технологии». Также на встрече в вузе «АвтоВАЗ» объявил о наборе 1000 новых молодых сотрудников.

В конце 2018 года «АвтоВАЗ» также заявлял, что планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить еще девять. Какие именно, не уточнялось.