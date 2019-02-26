Смольный снес кафе «Чайхана» и торговый павильон на севере Петербурга. Их арендатор ранее конфликтовал с КИО из-за субаренды

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал два торговых павильона на улице Михаила Дудина в Выборгском районе. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 26 февраля, объекты общей площадью 300 кв. м были размещены на городской земле самовольно. В них работали кафе «Чайхана», бистро, а также велась торговля продуктами питания, алкогольной продукцией, одеждой, были и салоны мобильной связи.

Договор аренды земельного участка с ООО «Селена», которому принадлежат оба павильона, был расторгнут в декабре 2017 года из-за нарушений государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. ККИ попросил предпринимателей освободить участок добровольно, но те не подчинились.

За самовольное размещение компании грозит привлечение к административной ответственности, уточнили в ККИ.

ООО «Селена» ранее стала известна тем, что сумела отстоять право сдавать свой павильон в аренду в споре с комитетом имущественных отношений. В договоре компании с городом было указано, что компания обязуется не сдавать арендуемое имущество третьим лицам. Но владельцам удалось доказать, что арендуют они у города участок, а сдают — павильон. Суд поддержал мнение бизнеса в трех инстанциях.