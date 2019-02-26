Пулково пока не готово принимать электронные посадочные талоны

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) пока не готова пропускать пассажиров по электронным посадочным талонам. «В настоящее время технической возможности прохода без распечатки нет», – прокомментировали в компании 26 февраля.

Ранее сообщалось, что 24 февраля Минтранс разрешил российским аэропортам принимать электронные посадочные талоны. Пока использовать их начал только Домодедово и лишь на внутренних рейсах.

В Пулково по-прежнему есть возможность распечатать посадочные в аэропорту, в том числе с помощью терминалов самообслуживания. В ВВСС не исключили, что тоже будут принимать электронные посадочные, но сроки их появления уточнить затруднились.

«Анализируем, какие изменения требуются в оборудовании, электронных системах и процедурах, оцениваем объем инвестиций. Ведем консультации с авиакомпаниями. После этого начнем внедрение», – уточнили в пресс-службе.