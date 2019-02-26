В "Домашних деньгах" начата процедура банкротства и наблюдения

Агентство по страхованию вкладов добилось начала процедуры банкротства и наблюдения в микрофинансовой организации "Домашние деньги". Ранее банкротный процесс был начат и против Евгения Бернштама, основного владельца компании с выручкой более 33 млрд рублей.

Московский арбитражный суд признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов о старте банкротной процедуры против "Домашних денег". Они задолжали разорившемуся банку Интеркоммерц 2,7 млрд рублей.

Согласно последней отчетности за 2017 год доходы компании превысили 33,3 млрд рублей при расходах 34,2 млрд рублей. Налогов было выплачено 300 млн рублей. Краткосрочные обязательства компании составили 7,5 млрд рублей, долгосрочные – 4,6 млрд рублей.

К этой МФО претензии далеко не только у АСВ. Вал судебных претензий начался весной 2018 года, когда "Домашние деньги" допустили дефолт по облигация на сумму примерно в 1 млрд рублей. Сейчас в картотеках судов значатся десятки исков от небольших инвесторов, покупавших бумаги МФО с доходностью 18% годовых.

Права требований по десяткам займов российских граждан в "Домашних деньгах" заложены в Маст-Банке.

Из реестра микрофинансовых организаций "Домашние деньги" была исключена еще полгода назад и, по сути, не предоставляла никаких замйов. Однако структура ее бизнеса – многочисленные самостоятельные агенты – работала так, что даже после сворачивания деятельности основной компании по всей стране остались десятки предприятий, использующих это наименование. К примеру, одноименная фирма в Петербурге на своем сайте предупреждает, что не использует зарегистрированные товарные знаки ООО "Домашние деньги" и не является его представительством в городе, хотя все еще выдает кредиты "до зарплаты" на тех же условиях, что и прежде.