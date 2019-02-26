Смольный запланировал модернизацию городского железнодорожного узла почти на 300 млрд

Комитет по транспорту и Октябрьская железная дорога составили перечень предложений по развитию петербургского железнодорожного узла. Общая стоимость мероприятий — 292 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе комитета, всего в списке 31 мероприятие. В частности, речь идет о повышении регулярности движения и организации новых пересадочных пунктов.

Ранее стало известно, что ОАО «Российские железные дороги» вложит 83 млрд рублей в развитие транспортного узла Петербурга. Соответствующее соглашение 11 февраля компания подписала со Смольным. В частности, 39,13 млрд рублей железнодорожники потратят на покупку 28 скоростных поездов «Ласточка», 78 двухэтажных и 293 одноэтажных вагонов. Кроме того, еще более 9 млрд рублей реконструкции ждут платформы Финляндского и Московского вокзалов, техническое перевооружение ожидает Ладожский, а Витебский и Московский ж/д будут отреставрированы. Из этих же денег РЖД инвестирует в подходы к портам Северо-Западного бассейна. Еще 35,2 млрд рублей пойдут на железнодорожную инфраструктуру в Ленобласти.

Кроме того, руководство РЖД сообщило о планах по увеличению интенсивности движения на Московском, Балтийском, Сестрорецком и Витебском направлениях, а также организации ж/д сообщения между Левашово и Сертолово. Эти меры как раз и должны потребовать порядка 290 млрд.