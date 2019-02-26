Смольный: В Петербурге от снега убрано более 90% улиц и 75% дворов

С начала зимнего сезона в Санкт-Петербурге выпало 159 см снега, на прошлой неделе — более 4 см. На 25 февраля из города вывезено 3,3 млн кубометров снега.

Как заявил 26 февраля вице-губернатор Николай Бондаренко, на сегодня уже очищено от снега и наледи более 90 % улиц и дорог. При этом по внутриквартальным территориям показатели скромнее — 75%. За прошлую неделю Госжилинспекция проверила 471 адрес и на 113 нашла нарушения при уборке дворов — отсутствие противогололедных материалов, наледь. Больше всего замечаний — в Василеостровском, Невском, Пушкинском, Петроградском, Калининском, Колпинском и Московском районах.

Что касается протечек в многоквартирных домах, то число жалоб снижается, за неделю поступило порядка 260, почти все — на портал «Наш Санкт-Петербург». «Работы по ликвидации протечек продолжаются, – заявил Бондаренко. – При необходимости они будут включены в план текущего или капитального ремонтов».

Неделю назад вице-губернатор заявлял, что очищено 80% улиц. При этом жалоб на протечки тогда насчитали 116.