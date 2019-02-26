Совбез РФ: США занимается подготовкой военного вторжения в Венесуэлу

Американцы усиливают группировку своих войск в Латинской Америке, навязывают свою гуманитарную помощь венесуэльским властям, а также рассматривают вариант силового воздействия на режим Николаса Мадуро. Об этом рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Проявляя сарказм и высокомерие по отношению к венесуэльскому народу, США готовят военное вторжение в независимое государство. <...> Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента [Николаса] Мадуро», – цитирует 26 февраля Николая Патрушева ТАСС.

Он также подчеркнул, что нынешнее «тяжелое гуманитарное положение» в латиноамериканской республике вызвано санкциями США. При этом американцы пытаются навязать венесуэльцам свою гуманитарную помощь, зная, что она будет отвергнута. «Отсюда и такая реакция, отказ принимать груз от страны-агрессора и поддержка своего президента», – указал Патрушев.

Секретарь Совбеза также рассказал, что ранее представители США предложили России провести консультации по ситуации в Венесуэле, однако после согласия российской стороны, "под надуманными предлогами уходят от их проведения".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает нежелательным вмешательство иностранных государств в дела латиноамериканской республики, но не исключает отправки американских военных. США, как сообщают СМИ, готовы к более жестким мерам. Ранее помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона сфотографировали с блокнотом, где написано «пять тысяч солдат в Колумбию». Российский МИД также настаивает на том, что подготовленная США резолюция по Венесуэле может скрывать планы по военному вмешательству во внутренние дела латиноамериканской республики. Европейский союз, в свою очередь, выступил против любого военного вмешательства.