Патриарх Кирилл на Священном Синоде анонсировал "важные кадровые решения"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая 26 февраля заседание Священного Синода, сообщил иерархам РПЦ о грядущих перестановках в её руководстве. Слова предстоятеля приводит официальный сайт Русской православной церкви.

"Сегодняшнее заседание будет важным заседанием. Мы должны решить много текущих вопросов, в том числе и кадровых вопросов. Жизнь идет, как говорится, вперед, многое меняется. И изменение, в том числе и в области кадров, оно всегда является ответом на те потребности и на те вызовы, которые обращаются к церкви. Нам предстоит сегодня недолгое, но важное заседание", – сказал патриарх в начале заседания Синода его участникам.

Каковы будут эти кадровые решения, Кирилл раскрывать не стал. Заседание Синода продолжается в эти минуты.