Украинский парламент допустил в страну подразделения вооруженных сил других государств

Верховная рада 26 февраля приняла в целом закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях. За проголосовали 263 депутата при необходимых 226, сообщает телеканал "112.Украина".

Таким образом парламент одобрил решение президента страны о допуске на территорию Украины иностранных военнослужащих для участия в украинско-американском учении "Репид Трайдент – 2019", украинско-американском учении "Си Бриз – 2019", украинско-румынском учении "Риверайн – 2019", многонациональном учении "Кленовая Арка – 2019" и украинско-британском обучении "Ворьер Вотчер – 2019".

Закон вступит в силу со дня его опубликования. Президент Украины Петр Порошенко подал этот законопроект в Верховную раду 19 февраля текущего года.

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.