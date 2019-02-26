В Петербурге «почтовые террористы» снова выгоняют из-за парт. Эвакуируются школьники и будущие моряки

Вторая неделя массовых эвакуаций продолжается по уже привычному сценарию. Первыми на вынужденную прогулку 26 февраля отправляются из учебных заведений и детских садов Петербурга.

Как сообщили в социальных сетях, после полудня во вторник опустели здания как минимум пяти школ. Снова не избежали эвакуации в школах 394 и 546 Красносельского района. В комментариях жалуются, что экстренный выход из здания отрабатывают уже в четвёртый раз. В том же районе без уроков остались также школы № 291 и 549. В Кировском проветриться отправили учащихся в 501-й школе.

Кроме того, после тревожных сообщений детей эвакуируют из детских садов №60 в Красносельском и №62 в Калининском районе. На время проверки маленьких воспитанников переводят в ближайшие школы.

Также учебный процесс сорван в колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. В учреждении «Фонтанке» сообщили, что получили письмо на электронную почту. При этом, по словам сотрудников, пожелание попасть в рай было, а «президентской подписи» в конце предупреждения не оказалось. Из-за письма выводят людей из здания на Большом Смоленском проспекте, а также университетское общежитие и гостиницу.

Под волну эвакуаций было попал ТРК «Лето», но, как уточнили сотрудники, тревога была ложной.