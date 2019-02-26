У системы ГАРАНТ появился голосовой помощник

предоставлено компанией Гарант

Правовая информация стала доступнее. Специалисты компании «Гарант» обучили приложение Яндекса Алиса распознавать юридическую терминологию и работать с информационным банком системы ГАРАНТ.

Теперь нет необходимости писать запрос вручную, достаточно сказать Алисе, что вы хотите найти. Чтобы начать работать с информацией ГАРАНТа, нужно запустить Алису и сказать «НАВЫК ГАРАНТ». Помощник предложит прослушать новости, найти интересующий документ или открыть систему ГАРАНТ. Эти возможности доступны для всех пользователей сети Интернет.

Алиса поможет в удобной форме ознакомиться с главными новостями законодательства, по вашему желанию она откроет интересующую новость или озвучит аннотацию к ней. Также можно попросить Алису открыть систему ГАРАНТ и получить полный доступ к функционалу системы и бесплатному информационному банку. Если же вас интересует конкретный документ, вы можете просто его назвать, например, «Семейный кодекс», или озвучить его номер, например, «44-ФЗ».

Сервис работает в экспериментальном режиме, разработчики продолжат обучать Алису правовым запросам, ее работа в этой сфере будет постоянно совершенствоваться.

Для получения подробной информации по услугам обращайтесь к официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

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