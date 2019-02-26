Мэр Лаппеенранты: Мы пытаемся влиять на ускорение работы границы

Мэр Лаппеенранты Киммо Ярва согласился с тем, что скорость оформления туристов на финской границе могла бы быть быстрее. О том, что город пытается повлиять на ситуацию, он рассказал на пресс-конференции в Петербурге 26 февраля.

"Мы как приграничный город делаем все возможное, чтобы донести до властей мысль о том, что медленное оформление влияет на туристический поток", – сказал Ярва, отвечая на вопрос об очередях на финских пунктах пропуска.

"Мы будем стараться", – отметил мэр, подчеркнув, что решение проблемы нехватки персонала все же лежит вне зоны влияния муниципалитета.

На проблемы на границе мэру пожаловались представители туристических компаний, чьи клиенты теряют интерес к поездкам из-за негативного опыта длительного ожидания в очереди на границе. По их словам, несмотря на хорошую инфраструктуру пунктов пропуска, процесс оформления туристов оставляет желать лучшего, независимо от дня недели.

О том, что Погранохрана Юго-Восточной Финляндии увеличит штат на 100 человек, чтобы восполнить недостаток персонала на основных пунктах пропуска на границе с Россией в течение 2019 года, "Фонтанка" писала ранее.