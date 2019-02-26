Дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга: Мы разучили песню о «бомбежке США» по заказу ко Дню ВМФ лет 10 назад

Песня о «подводной лодочке с атомным моторчиком» никакого политического подтекста не несет. Об этом «Фонтанке» рассказал дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга Владимир Беглецов.

«Это достаточно старая песня. Кто-то говорит, что она была написана в 70-е, кто-то — что в 80-е годы, – объяснил дирижер. – Песня шуточная, никакого политического заявления в себе не таит. Я нашел эту песню давным-давно в сборнике бардовских песен. В те годы в Большом зале Филармонии проходили ежегодные концерты к Дню Военно-морского флота. И у подводников был заказ: об их профессии нет ничего, кроме замечательной песни Александры Пахмутовой «Усталая подлодка». Но это лирическая песня, а в праздник хочется услышать что-то веселое».

Владимир Беглецов подчеркнул, что 23 февраля во время концерта в Исаакиевском соборе песня была исполнена вне основной программы, на бис, и была встречена слушателями с восторгом.

В День защитника Отечества Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню о ядерном ударе со словами «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!». Композиция была написана в 1980 году и называлась «О зарплате военнослужащих». Автор текста и музыки – Андрей Козловский (бард, исполнитель).

Полностью интервью с дирижером читайте здесь: «Мы просто очень добродушные скоморохи»