«Мы просто очень добродушные скоморохи»

Дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга (который сегодня у всех на устах - после публикации выступления в Исаакиевском соборе на 23 февраля) объяснил «Фонтанке», как он нашел песню про «подводную лодочку с атомным моторчиком» и почему адмиралам не обидно ее слушать - ни сейчас, ни лет 10 назад.

Владимир Беглецов//7Дмитрий Тимофеев/Интерпресс

Раньше Концертный хор назывался Хором Смольного собора. Когда собор передали церкви, хор на какое-то время остался без репетиционной площадки. Сейчас эта проблема решена, у коллектива появилась «база» в переулке Гривцова. Выступают хористы преимущественно в Исаакиевском соборе и Спасе на Крови. Прежде вопросов к их репертуару не было. Дирижер Владимир Беглецов, с чьей легкой руки песня про «подводную лодочку» прозвучала на праздничном концерте, подчеркивает, что произведение это – юмористическое и искать в нем политику как минимум странно.

Как сложились ваши отношения с новым директором Исаакиевского собора Юрием Мудровым?

– Все хорошо. У нас есть понимание. Зарплату нам платят, слава богу. Регулярно даем концерты в обоих соборах, в Филармонии. Недавно был мой юбилейный концерт. Ездим с гастролями и по стране, и за границу. В последний раз были в Штутгарте не так давно.

Сколько человек в хоре сейчас?

– Сейчас у нас 34 певца. Когда я пришел в 2007 году, хор был меньше. Состав по моей просьбе в 2012 году увеличили на пять человек. Если бы было возможно, я бы попросил еще пять человек, но пока что об этом речи быть не может, нам бы этот состав удержать.

А какова средняя зарплата хористов?

– Потолок — около 40 тысяч рублей. Она не зависит от количества концертов. Но музей – организация достаточно состоятельная, поэтому у нас есть надбавки, персональные премии. Но в среднем люди получают 40-45 тысяч рублей. В городе много коллективов, в том числе оркестровых, в которых люди получают гораздо меньше.

Как вы выбираете репертуар и проходит ли он какое-то утверждение в администрации музея?

– Зачем же утверждение, – мы грамотные люди, в искусстве не первый день, имеем хорошую репутацию. Есть некоторые законы: нельзя давать в соборах балет или исполнять то, что может оскорбить чувства верующих. Мы в основном исполняем классическую и духовную музыку. Но концерты, приуроченные к Дню снятия блокады, Дню победы или 23 февраля не могут проходить только в этом ключе. Нельзя забывать о том, что, не смотря на то, что и Исаакиевский собор, и Спас-на-Крови являются действующими храмами, они остаются государственными учреждениями культуры. Поэтому в рамках разумного мы даем там и светские концерты.

Как в репертуар попала песня про «подводную лодочку»?

– Это достаточно старая песня. Кто-то говорит, что она была написана в 70-е, кто-то — что в 80-е годы. Песня шуточная, никакого политического заявления в себе не таит. К тому же она была исполнена хором на бис, вне основной программы. Слушатели встретили эту песню с восторгом. Никто с мест не сорвался и ногами не топал. Концерт был в субботу, 23 февраля. В этом же концерте были такие песни, как «Трава у дома» и «Спасите наши души». Я хотел уже заканчивать выступление, чтобы люди успели выйти и посмотреть салют, но слушатели просили петь еще и не расходились.

Откуда эта песня вообще взялась? Вы сами ее где-то нашли?

– Я нашел эту песню давным-давно в сборнике бардовских песен. В те годы в Большом зале филармонии проходили ежегодные концерты к Дню военно-морского флота. Мы ее исполняли там лет 8-10 назад. В зале сидели адмиралы и контр-адмиралы со своими семьями. Для подводников услышать шуточную песню, посвященную их профессии, было счастьем. Там, кроме шутки, ничего нет, никакой политики и быть не могло даже в те времена. У подводников был заказ: об их профессии нет ничего, кроме замечательной песни Пахмутовой «Усталая подлодка». Я начал искать. Нашел песню Высоцкого, «Спасите наши души». Но она трагическая, о гибели одной из наших подводных лодок, а хотелось веселую песню. И она нашлась. Автор, насколько я знаю, сам подводник, и песня родилась как раз на борту субмарины. Песня была для исполнения под гитару. И в нашей аранжировке она приобрела еще более дурацкий и смешной вид.

А кто делал аранжировку?

– Девочка, которая нам всегда их делала — Дарья Малыгина. Она сейчас учится в США на профессионального аранжировщика.

Песня называется «О зарплате военнослужащих» (во всяком случае, ее так назвал автор текста и музыки Андрей Козловский – прим.ред.)?

– Нет. В Интернете сработал «испорченный телефон». Эта песня называется просто – «На подводной лодочке».

Иронию и юмор в песне поняли не все. Например, диакон Андрей Кураев счел, что «после путинских "мультиков" и "шуточек", да еще в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой».

– Мнение в частности господина Кураева мне совершенно не интересно. Мы не ставили задачу кого-то оскорбить или выступить с политическим заявлением. Если бы я хотел выступить с политическим заявлением, я бы не стал это делать в концерте, я бы обратился к журналистам.

Такая реакция выглядит странно и наивно. Напоминает фразу из старых времен: «Я роман «Доктор Живаго» не читал, но осуждаю». Люди, которые выхватили из контекста, из всей программы, если бы послушали концерт целиком, поняли бы, что такой концерт должен приносить радость и позитив. В нем должны звучать и печальные интонации, и шуточные. Есть старинная песня Соловьева-Седого «На солнечной поляночке». Можно ли ее сегодня исполнять, имеет ли она отношение к 23 февраля? Это часть нашей истории. Песня «На подводной лодочке» была написала в годы холодной войны, когда в народе ходила масса анекдотов о наших первых лицах. Будем говорить, что этого не было или это было плохо? Это было и сейчас есть, наверняка. Скоро, наверное, появятся песни о нашем присутствии в Сирии. Солдаты или офицеры, которые там сидят, в часы досуга наверняка что-то сочиняют и поют. И, если это будет достойный материал, я попрошу сделать на него аранжировку. Это история нашей страны, наших вооруженных сил. Для меня это абсолютно естественно и не противоречит ничему.

Если посмотреть, что несут ведущие по «Первому» каналу и «России» в разных ток-шоу, то мы просто очень добродушные скоморохи по сравнению с ними.