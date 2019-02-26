Группа ЦДС ввела в эксплуатацию 2 корпус ЦДС «Весна 3»

Группа компаний «ЦДС»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса ЦДС «Весна 3».

Общая площадь здания составляет 87 685 кв. м. Дом рассчитан на 1330 одно-, двух- и трехкомнатных квартир с полной отделкой «под ключ». Дому присвоен почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Пражская, дом 14.

Двадцатидвухэтажный корпус состоит из семи секций и возведен по кирпично-монолитной технологии. В каждой парадной предусмотрены бесшумные лифты и авторская концепция отделки мест общего пользования. В доме также расположены встроенные коммерческие помещения общей площадью 1312 кв. м.

Группа компаний «ЦДС»

Для удобства автомобилистов к дому пристроен подземный паркинг на 163 машиноместа. Во дворе жилого дома расположены детская и спортивная площадки с уличными тренажерами, спортивное поле и зоны отдыха.

Первый корпус ЦДС «Весна 3» введен в эксплуатацию в январе 2018 года.

Справка о Группе ЦДС

ЖК "Весна 3" – застройщик ООО "Универсал Инвест", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/vesna-3/documents/